南華早報：美駐中大使龐德偉1月底訪港

（中央社台北16日電）南華早報今天報導，美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）將於本月底訪問香港，出席高盛全球宏觀論壇2026，預期他將會發表內容涉及美中關係的演講。

報導表示，這是龐德偉去年5月擔任美國駐中國大使以來首次訪問香港，預料他將會逗留數天，並在27日舉行的高盛全球宏觀論壇2026發表演講，內容涉及美中關係及兩國如何找到新的權力平衡來實現「繁榮」。

報導表示，龐德偉在香港期間可能會與一些「老朋友」見面。

美國總統川普此前表示將於今年4月訪問中國，而他也邀請了中國國家主席習近平今年稍晚訪問美國。

報導表示，美國一些官員最近也訪問了香港。擔任東亞暨太平洋事務局（EAP）中國協調辦公室（又稱中國所，China House）與台灣協調辦公室的副助理國務卿楊恩（Joshua Young）上週訪問香港，並前往中國為川普訪中之行做準備。

報導表示，龐德偉訪港之際，美國正因對台售武以及對委內瑞拉發動軍事行動而導致美中關係緊張。

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，香港創新科技及工業局局長孫東突然取消美國訪問行程，港府沒有公布原因。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150116