南華早報：陸促東南亞反日 成效甚微

香港《南華早報》6日引述多方消息報導，日本首相高市早苗去年11月7日在國會提出「台灣有事」相關言論後，北京試圖動員東南亞國家共同對日表達反對立場，但整體外交成效甚微，未能獲得區域廣泛呼應。

報導指出，高市早苗於去年11月發表涉台安全談話後不久，大陸罕見在北京召集多個東南亞國家駐大陸大使或副大使舉行會議，原先名義上是聽取各國對相關言論看法，但實際會談過程，陸方官員敦促與會國家，在對日立場上與北京保持一致。

消息人士透露，會議由陸方副司級官員主持，除闡述北京不滿日本涉台言論，也強調東南亞多國二戰期間遭日本侵略，各國應基於歷史記憶，支持大陸立場，對日採取更強硬態度。

不過，多名外交消息來源表示，多數東南亞國家在會中反應審慎，未明確表態支持北京對日立場。整體而言，陸方希望凝聚區域「反日共識」外交努力收效甚微，僅有緬甸公開附和。

緬甸是東協十國唯一公開譴責高市早苗言論國家。緬甸軍政府發言人紹敏通於去年11月22日稱，高市早苗言論沒有從歷史中吸取任何教訓，也沒有對日本在亞洲犯下的罪行，表示悔恨或承擔任何責任。

分析指出，東南亞國家長期奉行大國平衡策略，在陸日競逐影響力背景下，普遍避免選邊站。事實上，日本近年在東南亞形象與信任度持續上升。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所調查顯示，日本被視為區域最受信任主要大國之一，其長期穩定的外交與發展合作政策，被認為有助區域安全與經濟發展。

《南華早報》指出，北京罕見召集東南亞外交官會商對日立場，反映陸日因台海與安全議題升溫關係緊張；但東南亞國家基於現實利益與戰略平衡考量，未積極響應陸方訴求，也凸顯大陸在區域外交動員的局限性。