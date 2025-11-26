南華運動會 校隊與傑出校友齊閃耀

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】南華大學114學年度「活力奔馳·邁向三十」全校運動會於11月26日活力登場。為增添運動會開幕儀式的精彩度與現場熱度，特別將每年最受矚目的「三好啦啦舞」決賽，安排於開幕式展開，學生們以滿滿的熱情展現青春洋溢的活力與三好精神，全場歡聲雷動，也為運動會揭開精彩序幕。該校藤球隊於日前藤球錦標賽中勇奪1金2銀之佳績，隊長余鎧丞藉此盛會代表全體隊員將此殊榮呈獻給學校，全校師生相當歡喜亦與有榮焉。此外，今年亦首度於運動會頒發「傑出校友證書」表揚 9 位傑出校友。

南華大學運動會由校長高俊雄主持開幕典禮，各院系所師生載歌載舞創意進場，充滿熱情活力。校友總會理事范氏太霞也率領校友們進場，展現對母校活動的支持。駐校董事覺禹法師代表董事長心保和尚及三好體協會長劉招明蒞臨指導與勉勵，嘉義市政府教育處副處長黃媛楟、大林鎮公所秘書林厚順、大林鎮民代表會秘書江進發，以及來自雲嘉南地區的高中職校長或代表也出席共襄盛舉，校友們一同參與盛會，場面歡欣熱鬧。為感念創辦人星雲大師體育弘法之精神，當天亦舉辦「緬懷星雲大師籃球交流賽」，與友校嘉義大學及嘉義高中、立仁中學展開精彩的籃球友誼交流賽。

今(114)年首度於運動會開幕典禮表揚對國家社會有卓越貢獻，且實踐南華辦學精神堪為典範之校友。本次第十二屆新科遴選的 9 位傑出校友分別為林筱甄、呂孟勳、莊金輝、彭若雯、李修慧(釋普安)、洪毓雯、林思彤、陳柏清、薛先得。傑出校友們在各領域表現卓著，成績亮麗，榮耀母校，實至名歸。傑出校友是學校發展的重要資產，不僅在職場上專業亮眼，更以生命故事激勵後輩，期勉傳承三好精神、服務社會，讓南華持續成為生命教育與永續發展的典範。

南華大學校長高俊雄表示，透過運動會舉辦各項體育賽事，可以讓大家鍛鍊健康的體魄、發揮團隊精神，使校園增添活力的氣氛。多年來秉持創辦人星雲大師「體育弘法」的理念，積極培養體育運動人才，並成立棒球隊、國武術隊、排球隊、籃球隊、藤球隊…等校隊，在各賽事表現皆相當亮眼且獲獎無數。尤其是棒球隊，歷年來培育多位選手成功投入中華職棒、企業甲組與旅外發展，成果斐然。此次獲頒「第十二屆傑出校友」的陳柏清正是現任的職棒選手，目前效力於台鋼雄鷹球團，去(113)年更代表中華隊參加12強賽，為國爭光。高俊雄校長更提到「正行中心」已全面升級，不僅是優質的多功能運動空間，同時也是符合全國正式賽事的場地，未來將可辦理多項體育賽事。

南華大學駐校董事覺禹法師相當肯定高俊雄校長這一年多以來的辦學，帶著南華持續成長，展現優異的辦學績效。同時亦強調南華從籌備創校迄今，董事會長期以來不斷地投入資金與資源，未來也將持續全力支持學校推展各項校務。因此，勉勵教師要提升研究能量、學生也要不斷精進、提升競爭力，要讓全世界看見南華的亮點。此外，也鼓勵大家要把運動融入日常生活中，擁有健康的身心靈，才能開創美好的人生。運動會當天，適逢UBL大專棒球運動聯賽，覺禹法師請全體師生一起為棒球隊加油打氣，期能創下隊史最佳成績抱回冠軍獎座。

嘉義市政府教育處副處長黃媛楟代表黃敏惠市長出席致詞時表示，從各系進場表演中即可感受到南華學生的創意與活力，充分展現各系所的獨特亮點。她也提到嘉義市政府與南華大學長期以來建立良好的合作關係，無論師生表現或校務發展皆十分傑出，並祝福南華大學校務昌隆。

此次運動會更首度舉辦「地板冰壺體驗賽」，除了突破身分別，採取師生混合編隊，亦不受限於體能條件的框架，展現「運動共享」的精神。地板冰壺是一個共融，適合各年齡層以及不同身心能力狀態之人士皆可參與的團隊競賽體育運動。

南華大學運動會藉由三好啦啦舞、藤球隊佳績及地板冰壺共融體驗，展現師生活力與團隊精神，也透過傑出校友表揚傳遞榜樣力量，為南華大學注入青春熱力，彰顯生命教育與永續發展的辦學精神。

（記者吳瑞興翻攝）