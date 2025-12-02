南萬華之父才出殯！義子報仇砍斷宿敵「黑狗」腳筋 冷眼看他哀號報警自首

有「南萬華之父」之稱的高寶勝1日舉辦告別式，奇異子為報仇砍斷昔日宿敵黑狗的腳筋。(圖／翻攝畫面)

有「南萬華之父」之稱的天道盟不倒會大哥高寶勝10月14日因罹患膽囊癌離世，享壽59歲，1日家屬舉辦告別式，但昔日宿敵綽號「黑狗」的賴姓會長卻傳出其在中華路上遭寶勝的義子持辣椒水攻擊並砍斷腳筋，2人昔日恩怨再次浮上檯面。

據了解，綽號「黑狗」的賴姓會長為天道盟天山會會長，其與高寶勝約7年前曾因土方工程發生衝突，當時黑狗怒持刀砍寶勝的雙腳，寶勝被砍後身體因此惡化，身體狀況更從此每況愈下，直到去年被診斷出罹患膽囊癌，經多次治療後仍不幸於10月14日病逝。

有知情人士指出，黑狗與寶勝的恩怨過去多年歷經道上多位大哥調解，均無法順利調停。高寶勝雙腳被砍斷一事直到他死前仍耿耿於懷，家屬1日舉辦告別式，高寶勝的20歲徐姓義子為完成義父遺願，1日下午近2時許和30歲的王姓男子掌握黑狗當時前往中華路與漢口街一段停車場停車時，立即持辣椒水朝黑狗噴灑，由王男環抱控制黑狗的行動，徐男則動手砍斷黑狗的腳筋，以為義父報仇。

事發後，徐男和王男也未離開現場，反而是冷眼看著在地上不斷哀嚎的黑狗，並主動撥打110電話自首，同時表示有人需要送醫。警方獲報到場後，也立即將2人帶回，並將黑狗緊急送醫。

萬華分局指出，本案已報請台北地檢署指揮偵辦。全案預計將在2日偵訊完畢，並依重傷害罪移送偵辦。

