南萬華教父出殯日義子砍斷宿敵腳筋 告別式上又被查獲2未成年和通緝犯

黑幫天道盟不倒會角頭大哥「南萬華教父」高寶勝，1日上午在板橋殯儀館舉行告別式，警方在現場查獲2未成年少年和1通緝犯。（圖／翻攝畫面）

黑幫天道盟不倒會角頭大哥「南萬華教父」高寶勝日前因病離世，並於1日上午在板橋殯儀館舉辦告別式，警方共計出動86名警力戒備，並在現場查獲2未成年少年和1名通緝犯，而在告別式結束後，自稱高寶聖義子的徐姓男子竟在漢口街停車場，砍斷賴姓宿敵的腳筋，訊後被依重傷害罪移送偵辦。

高寶聖10月14日因膽囊癌而病逝，享年59歲，並於1日上午舉辦告別式，多方黑幫勢力都前來弔唁，轄區海山警分局則不敢大意，執行防制幫派組合公開活動勤務，協請保安警察大隊、刑事警察大隊及少年警察隊等支援警力，共計出動86名警力到場戒備。

警方則逐一盤查現場人員身分，發現有2名未成年少年，經帶至新海所後，已通知家屬帶回，另查獲詐欺通緝犯林男，現場依法逮捕，並移送地檢署偵辦，告別式則在中午結束。

而高寶聖與綽號「黑狗」的賴姓會長過去多有恩怨，賴男7年前與高因土方工程發生衝突，賴一氣之下還持刀砍斷高的雙腳，而高被砍後身體每況愈下，直到去年被診斷出罹患膽囊癌，死前更一直對腳被砍斷一事耿耿於懷。

徐男自稱為了完成義父遺願，掌握賴男行蹤後，1日下午1時許夥同王男前往中華路與漢口街一段停車場堵人，立即持辣椒水朝黑狗噴灑，由王男環抱控制黑狗的行動，徐男則動手砍斷黑狗的腳筋，犯案後還在現場看著黑狗躺在地上哀嚎，並主動撥打110電話自首，同時表示有人需要送醫。警方獲報到場後，也立即將2人帶回，並將黑狗緊急送醫，2名犯嫌則被依法送辦。

