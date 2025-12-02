南萬華教父癌逝…義子告別式幫「完成遺願」砍斷仇家「黑狗」雙腳筋

社會中心／台北報導

徐姓、王姓男子（紅圈）在當天上午11時許，被拍到在現場附近一帶出沒。（圖／翻攝畫面）

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝昨（1）日出殯，不料當天曾和「寶勝」有過節、綽號「黑狗」的天道盟重量級賴姓男子，就遭2名年輕兇嫌埋伏行刺，雙腿腳筋被砍斷，傷可見骨；令人訝異的是，2嫌犯案後竟仍留在現場，甚至自行打電話自首，萬華警方也隨即到場逮人。據了解，兇嫌為徐姓及王姓男子，其中徐男自稱是「寶勝」義子，之所以砍「黑狗」就是為幫義父報仇，替其「完成遺願」。

據了解，被推稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，10月14日因膽囊癌離世，昨天上午才在新北市板橋殯儀館舉行出殯告別式，由於高寶勝在北市萬華一帶擁有很高的輩分和地位，所以有許多道上人士紛紛前往致意。

沒想到，曾因江湖事和「寶勝」發生糾紛的「黑狗」當天中午獨自走入北市中華路一段某大樓地下停車場後，馬上遭徐姓、王姓2名年輕男子持刀襲擊，且2嫌還專朝「黑狗」下半身猛刺，導致賴男身中10多刀，雙腿腳筋更是當場被砍斷，足見2嫌下手之兇殘。

徐男行兇後打電話自首，警方隨即前往現場將人逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方1日下午1時許接獲徐男自首電話，隨即派員前往；到場時，只見「黑狗」趴在地上痛苦哀號，救護人員緊急將人送往台大醫院搶救，但因賴男失血過多且傷勢嚴重，目前仍醫院加護病房觀察。警員則當場將徐姓、王姓男子逮捕，並查扣作案刀具。

據了解，「黑狗」、「寶勝」於6、7年前疑似在生意上發生糾紛，「黑狗」也因此事設計羞辱並毆打對方，而該事件後續雖經各方勢力居中調解一度壓下，但「寶勝」生前一直將此視為奇恥大辱。徐男到案後，自稱是「寶勝」的義子，由於義父死前仍對此事耿耿於懷，所以決定幫忙報仇。

此外，徐男雖稱，告別式當天是碰巧看到「黑狗」才臨時起意犯案，但經調閱監視器發現，2男早在當天上午11時許，就在現場附近一帶出沒，警方不排除這是起預謀行兇的案件，全案將依刑法重傷害罪移送北檢偵辦。

