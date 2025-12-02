南萬華教父癌逝！義子告別式「完成遺願」 斷仇家黑狗雙腳筋

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

被稱為「南萬華教父」、天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝昨（1）日舉行告別式。不料，曾與他有過節、綽號「黑狗」的天道盟重量級賴姓男會長，卻遭20歲徐姓男子和25歲王姓男子埋伏行刺，雙腳腳筋遭當場砍斷，兇嫌還冷眼旁觀，報警等候警方前來逮捕。據悉，其中徐姓兇嫌自稱是「寶勝」義子，要替已故的寶勝報仇，令外界懷疑恐是替寶勝完成遺願。2名兇嫌經警詢後，依《刑法》重傷害罪移送台北地檢署複訊。

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝10月中旬癌逝，享年59歲。（圖／民眾提供）

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝10月中旬癌逝，享年59歲；昨日家屬在新北市立殯儀館舉辦告別式的同時，自稱「寶勝」義子的徐男夥同王男，宣稱替寶勝完成遺願，在西門町一處停車場持開山刀及辣椒水伏擊同為天道盟、綽號「黑狗」的賴姓會長，2名兇嫌專門朝下半身猛刺10多刀，造成其腳筋、腿骨斷裂，目前賴男仍傷重治療中。徐男犯後冷靜報警、向警方自首，警方也於現場查扣作案工具。

據悉，被害人「黑狗」與「寶勝」在6、7年前曾疑似因生意合作發生糾紛，黑狗藉機羞辱並毆打對方；該事件卻在各方壓力下，由寶勝默默承攬一切。因此，寶勝一直將此事視為畢生恥辱。

此外，徐男向警方供稱，是在告別式當日巧遇「黑狗」才臨時起意犯案；不過警方調閱監視器畫面後，發現2名兇嫌自上午11時就已抵達停車場，並徘迴1個多小時。萬華警方目前已報請北檢指揮偵辦，擴大追查釐清確切案發經過，以及背後是否有其他幕後藏鏡人。



