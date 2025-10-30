南萬華教父癌逝1／獨！肚痛就醫竟已癌末...天道盟大哥高寶勝辭世 角頭勢力大洗牌
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／台北報導
北市中山區中庄幫大哥「空信」張忠信10日癌逝，如今又傳出人稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，也因膽囊癌離世。據悉，兩周前，高寶勝因肚子不舒服就醫，卻被發現已是膽囊癌末期，雖然緊急住進加護病房，仍在14日宣告不治，享年59歲，暫定12月1日出殯；北市警方為了避免黑幫大批集結參加告別式而衍生意外，已經先行關切及告誡，此外，由於高寶勝突然辭世，恐會影響當地角頭生態，警方也正密切觀察中。
知情者說，高寶勝出身北市萬華加蚋地區，年輕時敢打敢衝，後來得到天道盟濟公會會長蕭澤宏賞識，收為手下成為幹將。29年前，蕭澤宏在廣州街阿公店因為敬酒問題，與華山幫老大發生口角起了衝突，隨即指派高寶勝展開報復，雙方當街互開19槍，造成4人中彈重傷，高寶勝因次被判了刑，蹲了5年多的苦窯。
出獄後，高寶勝做起建築工地事業，行事作風轉為低調，較少參與江湖的打打殺殺，他雖然被視為天道盟不倒會大哥，但警方這幾年蒐報萬華黑幫活動，幾乎都沒有他的影子。一名資深刑警表示，雖然高寶勝不主動介入兄弟事，但因為輩分夠高，加上處事圓融、謙和講理，所以不少兄弟都會私下拜託他，幫忙處理賭債或是擺不平的糾紛，這讓高寶勝近幾年在萬華地區倍受推崇，甚至被稱為「南萬華教父」。
據了解，高寶勝最近肚子不太舒服，原本以為是結石，兩周前經過醫師診斷，竟然查出已是膽管癌末期，雖經緊急住醫搶救，仍在本月14日宣告不治。一名資深刑警說，高寶勝是當地重量級角頭，他的離世一定會影響當地角頭生態，警方正持續關注後續發展，全面防止擦槍走火的意外發生，同時也會避免黑幫高調群集參加告別式，造成社會不良觀感。
南萬華教父癌逝2／高寶勝一身是非！ 捲入峨眉停車場雙屍命案、青山宮槍擊挾持案頻喊冤
