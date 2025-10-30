南萬華教父癌逝2／高寶勝一身是非！ 捲入峨眉停車場雙屍命案、青山宮槍擊挾持案頻喊冤
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／台北報導
人稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，14日因膽囊癌離世，知情人士表示，高寶勝在北市萬華一帶擁有很高的輩分和地位，卻因盛名所累，「他（高寶勝）不找事，事情卻常會找上他，不管10年前的西門町峨眉停車場雙屍命案，或是3年前的萬華青山宮槍擊挾持案，通通扯上他！」
2015年1月間，北市西門町峨眉停車場發生雙屍命案，凶手陳福祥在買毒過程中，懷疑交貨的2人「有鬼」，直接開槍打死2人後逃逸，警方深入調查後發現，陳福祥出道時，曾是高寶勝的手下，高寶勝因此遭到檢警多次傳喚追問「知不知道陳福祥跑去哪裡？」高寶勝則一再自清表示，由於陳福祥染上毒癮，雙方早就沒有聯絡，真的不知道陳福祥的行蹤。
2022年10月間，萬國幫分子邱國隆因為自認被騙300萬元，還遭換帖兄弟欺負，他先後跑到西門町大樓、青山宮前開槍傷人，接著劫持4名人質與警方對峙，最後釋放人質開槍自盡，由於當時北市已近30年未見挾持人質警匪對峙場面，引起市民極度震驚。警方事後在邱國隆死前留下的遺書中看到「寶勝當初我們茶不是泡好了和解了？」等語，高寶勝因此遭到約談，他解釋自己只是出面幫忙協調，不知道邱國隆竟會如此衝動，完全就是一場誤會。
此外，檢方2014年間偵辦一起獄所官員行賄案時，發現當年因案入獄的高寶勝，為了和妻子見面，涉嫌賄絡北監前主任管理員周秉榮，安排對方帶著妻女一起到診所進行價值近20萬元的全臉回春，周秉榮還獲得高寶勝友人贈送的40隻大閘蟹、高檔進口葡萄3箱等禮品，就連周秉榮的8千元搬家費用，據傳也是高寶勝安排友人支付。
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
