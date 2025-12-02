南萬華教父義子砍宿敵腳筋復仇！ 2嫌訊後聲押禁見獲准

徐、王2人抵達北檢後，檢聲押禁見獲准。（圖／翁靖祐攝）

天道盟天山會賴姓會長昨（12月1日）在中華路上遭到擁有南萬華之父之稱的天道盟不倒會大哥高寶勝的義子持辣椒水攻擊並砍斷腳筋，當天正好是高寶勝的出殯日。萬華分局稍早偵訊完畢後依重傷害罪嫌送辦，徐姓、王姓犯嫌約莫於下午1時40分許抵達北檢複訊，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，黑狗與高寶勝約莫在7年前因為土方工程發生衝突，黑狗一氣之下更是持刀砍向高寶勝的雙腳，高寶勝在被砍以後身體狀況大不如前，最終於今年的10月14日因為膽囊癌病逝，並於昨日由家屬舉辦告別式。

自稱高寶勝乾兒子27歲徐姓男子，為了報復7年前黑狗砍斷義父腳筋之仇，選擇於高寶勝告別式當天動手。12月1日下午2時許，30歲的王姓男子掌握黑狗當時正前往中華路與漢口街一段停車場停車後，往其面部噴灑辣椒水，並環抱控制黑狗行動，徐男再砍斷黑狗的腳筋。

事發以後，2人向警方自首並被帶回分局偵訊，黑狗也被送往醫院進行救治。警方訊問完畢後，依重傷害依法送辦，並約莫於今日下午1時40分許，成功將徐男、王男移送至台北地檢署複訊。檢方複訊後，向法院聲押禁見，台北地院於晚間裁准，徐、王2人將被收押。

