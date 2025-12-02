南萬華教父過世！義子告別式當日砍斷宿敵「黑狗」腳筋 冷眼看他哀號等警到場

南萬華教父過世，義子告別式當日砍斷宿敵「黑狗」腳筋。 （警方提供）

台北萬華昨（1）日發生殘忍凶案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2人在停車內狠斷腳筋，沒想到2人不僅沒有趕緊逃離，還在現場冷笑看著「黑狗」在地上哀號，直到警方趕到現場，據警方所述，報案的就是上述2人的其中1人。

據了解，「南萬華教父」封號的天道盟不倒會大哥高寶勝，在10月的時候因病離世，昨天是他的告別式，沒想到宿敵「黑狗」（賴男）同日遭狠斷腳，據悉2人過去曾因為青年公園、馬場町附近的土方工程發生過衝突，高寶勝在過世前仍不忘要向宿敵復仇。

萬華警方表示，於12月1日13時48分接獲110報案，「民眾來電自首稱拿刀傷人，需警到場協助通知119派救護車」，轄區西門町派出所獲報後立即派員到場，現場發現1名腿部刀傷賴姓民眾，另2名犯嫌站立於旁坦承為其所為，不過稱等待律師到場才願陳述，不願陳述相關案情，據了解，其中一名犯嫌還自稱是高寶勝的義子，為了要完成大哥的遺願才會行凶。

萬華員警立即依現行犯逮捕徐姓及王姓2名犯嫌，帶返偵辦，案經初步調查被害人賴男自電梯走出至繳費機時，突遭王嫌噴辣椒水並環抱控制，隨後徐嫌持刀揮砍，本案已報請台灣臺北地方檢察署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，全案預計在今（2）日偵詢完畢後，依照刑法重傷害罪移送該署偵辦。

