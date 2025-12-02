「南萬華教父」告別式當天 天道盟「黑狗」遭砍斷腳筋

台北西門町驚傳黑道伏擊案。（圖／東森新聞）





台北西門町驚傳黑道伏擊案。昨（1日）是天道盟不倒會大哥高寶勝的告別式，卻在下午一點多，天道盟另一名重量級份子黑狗，到停車場準備繳費取車時，遭兩名惡煞尾隨伏擊。

他先被從後方環抱控制、噴辣椒水，接著被開山刀砍斷雙腿腳筋。離奇的是，行凶的兩名男子沒有逃跑，反而自己打電話報案，其中一人自稱是高寶勝的義子，聲稱是為了替義父完成遺願才會犯案。但警方懷疑背後另有內情，全力追查藏鏡人。

警方獲報後到場，立即喝令涉案男子趴下，但兩人仍拒絕說明事發經過。調查顯示，被害人黑狗當時正在西門町某商辦大樓B2停車場付費取車，過程中遭兩名嫌犯盯梢。

嫌犯一人從後環抱並噴辣椒水控制行動，另一人趁隙持開山刀攻擊，現場留下大片血跡，兩輛車都停在附近位置。

犯案的徐姓男子供稱，自己是天道盟不倒會大哥高寶勝的義子，為了替義父報仇，才會挑在告別式當天動手，聲稱要讓老大「死也瞑目」。

警方發現兩名嫌犯早從上午11點多就抵達停車場，徘徊一個多小時，明顯掌握黑狗行蹤。被害人在下午1點多進場停車，約半小時後要離開，才會遭鎖定。三人還搭同一部電梯下樓，但嫌犯辯稱是「巧遇」。

黑道兄弟檔挑在鬧區行凶，砍斷腳筋象徵羞辱挑釁意味濃厚，嫌犯卻選擇留在現場等待警方到來。至於背後是否有主使者，警方正擴大追查幕後藏鏡人。

