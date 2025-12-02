「南萬華教父」告別式 新北警查獲2少年、1通緝犯

〔記者吳仁捷／新北報導〕台北市南萬華教父高寶勝公祭當天，驚傳自稱寶勝義子的兩名小弟砍斷綽號「黑狗」黑道份子腳筋，在寶勝出殯日替他報仇，而寶勝在新北市殯儀館舉行告別式時，警方派出上百名警力維安，避免幫派滋事，現場查獲2名少年及1名通緝犯，除通知家長帶回，也把通緝犯押解歸案。

有「南萬華教父」稱號的高寶勝10月中病逝，本月1日在新北市殯儀館舉行公祭，海山警分局執行防制幫派組合公開活動勤務，會同保大、刑大及少年警察隊等共出動上百名警力。

警方嚴防幫派滋事，逐一盤查身分，發現兩名少年到場，帶到新海所盤查身分，通知家屬帶回，警方一併查獲詐欺通緝犯林男，現場依法逮捕，並押解地檢署偵辦。

