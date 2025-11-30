南藝大藝術進鄉 點亮官田夜空

展覽作品顯現與農村相關，貼近在地生活。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕官田報導

國立台南藝術大學在官田國中校門右側林區展出《踅，有光所在中》，以光為媒介，將藝術帶進社區生活，串聯地方記憶與夜景，讓學校與社區共同感受藝術的溫度。

南藝大校長邱上嘉表示，展覽除展示豐富的光影作品外，也和官田國中舉辦燈籠工作坊，邀請學生以「光」為主題進行創作，從實作中體驗藝術的溫度與力量，讓藝術走入生活、照見土地的故事。

策展團隊靈感來自官田「踅夜市」的地方文化，夜市不僅是居民生活的重要聚點，也象徵著光亮聚集、溫暖人心的所在。展覽作品由許遠達、陳明鴻老師及鄭正雄主任，帶領材質創作與設計系學生創作，結合藝術史學系「藝術進鄉」與材質系「創作與設計基礎」課程，透過跨域協作，將學術研究與創作實踐結合，學生以不同媒材與形式，探討光的意象在地方記憶中的延伸，有的作品呼應官田農村景觀，有的反映夜色與社區的共生節奏，呈現藝術與土地的深層對話。

展區在官田國中正門右側小樹林，與夜市動線相連，觀眾在傍晚散步時順道造訪，感受光影與自然交織的詩意氛圍。展覽到十二月三十日，每天下午五時至晚上九時三十分免費開放。