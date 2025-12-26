南西誠品悼念牆 驚見字條恐嚇「大規模攻擊」

台北市隨機攻擊案發生才滿一個星期，又有人揚言要作案！昨（25）天耶誕節、案發的頭七晚上，竟出現一張用英文書寫的恐嚇紙條，有學生第一時間發現，嚇得急忙交給駐守的員警，警方已展開蒐證、調閱監視器，要追出到底是誰貼的。

英文字條恐嚇「大規模攻擊」 警調電眼追查

中山商圈、誠品南西店門口擺滿悼念無辜死者的花束。圖／台視新聞

圓柱上貼滿哀悼、祈福便條紙。圖／台視新聞

發現紙條的學生說，牆上有人貼了這個東西看起來還滿可怕的，好像說要再次會殺更多人，於是就把這東西先給警察，看警察怎麼處理。

廣告 廣告

張文隨機攻擊案事隔一週出現恐嚇紙條，大膽揚言要發動更大規模的行動，轄區警方不敢大意，立刻採證，並調監視器一個個追一個個查。依照刑法，以加害生命、身體、財產恐嚇公眾危害公安者，可處2年以下有期徒刑。

到底是不是惡作劇還要查，但最惡劣的，莫過於在案件頭七這天，留下恐嚇紙條，就像是在受害者家屬傷口上撒鹽，也再度引發社會不安。

※不良示範，請勿模仿

台北／黃于臻、饒永忠 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

北市議員質疑北車案發時「站內0捷警」捷警隊長坦言「警力確實有限」

凶刀皆網購取得！ 張文犯案前到誠品南西「場勘」稱想拍聖誕樹

隨機攻擊案後網喊「不去跨年」 賈永婕：101跨年照辦、相信政府維安