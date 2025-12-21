南西誠品悼念現場竟變廣告秀！獻花放手搖飲、Logo提袋…老闆遭炎上秒關社群

不少民眾在台北車站、中山商圈一帶獻花悼念死者。圖／攝影李智為

台北市19日傍晚接連發生重大隨機殺人事件，現年27歲的男子張文先是在多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成3人死亡、9人受傷，張文則畏罪墜樓身亡。事件震驚全台，不少民眾20日都往台北車站、中山商圈南西誠品一帶留下花束與卡片悼念亡者，沒想到某知名手搖飲品牌除了帶著花束，還附上自家品牌的飲料袋，讓大批網友看了怒批：「噁到不行，抵制到底！」

有網友在Threads上發布一段影片，只見一名男子帶著花束和印有手搖飲品牌Logo的提袋來到南西誠品外獻花，因此也不解當大眾獻花致哀、悼念死者時，為何該名男子要拿著飲料來到現場：「是要來蹭什麼？擺明就是知道媒體會拍花束，你擺這一袋，怎麼拍都露出，這真的是給你打廣告、宣傳的時間點嗎？這樣的品牌行銷未免太令人作嘔！」

疑似為品牌負責人獻花後還PO文。圖／翻攝自當事人IG

另外，也有網友發布該知名手搖飲品牌負責人的PO文，只見照片中的花束上還有自家飲料品牌的掛牌，一旁放了印有自家品牌Logo的手搖飲提袋，負責人則寫下「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安」的內容，也讓轉傳該文章截圖的網友傻眼直呼：「老闆你連花束上面都要打廣告是怎樣？」PO文曝光後頓時引起熱議，但該負責人目前已將IG與Threads帳號轉為私人，至於品牌方目前則未做出任何回應。

不料，另一名網友還附上品牌負責人公開回覆網友的留言，表示自己前去送花只是想表達自我、飲料也是他親自下單，並沒有「蹭熱度」的想法，他也沒有接受現場記者提出想要訪問的請求，還反控網友偷拍他獻花的影片：「你偷拍了，你有得到我同意可以PO嗎？是誰要蹭誰？是你不尊重人吧？」

疑似為品牌負責人的回應被網友截圖瘋傳。圖／翻攝自當事人Threads

負責人的舉動也引起大批網友抨擊，紛紛揚言抵制：「這時候打廣告好可怕」、「之前就說過不要擺食物會造成困擾了」、「不要放食物是常識，上次學童衝撞事件就提倡過了，故意擺拍簡直噁心至極，祝福該品牌早日倒閉」、「1秒示範老闆親自毀了自己品牌」、「超級作秀 去放花跟飲料還穿品牌的衣服，放花致意就算了，放飲料真的講不聽欸，請問放飲料在那意義是啥？飲料放久了壞了他也不會記得回來清掉，如果打翻更難清理」、「連花束都放吊牌，來蹭真的太明顯了！」

