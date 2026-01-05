南警刑大偵破槍砲案 起獲罕見卡片型摺疊手槍
臺南市刑警大隊根據一起113年的槍砲案，持續向上溯源，調閱大量資料進行分析，鎖定槍枝來源，隨即與白河分局組成專案小組，並報請臺南地檢署指揮偵辦，針對涉案人進行偵蒐，並分析過濾出涉案處所進行長期監控。
案經數月的跟監、蒐證，於去年12月下旬見時機成熟，持搜索票於臺南市善化區將涉案陳嫌及官嫌查緝到案，起獲非制式卡片型手槍1枝、手機型手槍1枝、霰彈槍子彈2顆等證物。本案查扣槍枝為罕見的微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及蘋果牌手機，經摺疊展開後竟成為一把手槍，可裝填2發子彈，便於攜帶及偽裝。全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例移請臺南地檢署偵辦，並深入追查槍枝來源及流向。
警方進一步檢視後赫見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具殺傷力之改造手槍。官嫌透過網路購買摺疊手機造型玩具槍後自行改造再轉售，每枝獲利2至5萬元不等，此類改造手槍外型高度仿真手機，具備隱蔽、易攜帶等特性，正持續擴大追查是否仍有其他改造槍枝流向市面。
