南警取締大型車違規 3天開罰112件
記者陳治交∕台南報導
為保障用路人行車安全，市警三分局於十月三十日至十一月一日連續三日，針對往來安南區轄內四大工業區的主要幹道及聯外橋梁，加強大型車重點違規取締，共取締各類違規一一二件，較去年同期十三件大幅增加九十九件，顯示警方強化執法決心，防範事故再發生。
三分局指出，大型車與砂石車一旦違規，對用路安全威脅極大。為此，三分局從今年一月至十月推動大型車執法專案，依據交通事故熱點分析，針對大型車常見高風險違規（超載、超速、闖紅燈、違規停車、喝酒後駕駛、未申請路權行駛、轉彎未依規定及未裝設行車視野輔助系統等）加強取締。
針對大型車違規執法，三分局共取締七０五件，較去年同期五七五件增加一三０件；同期大型車事故發生三十九件，較去年同期五十件減少十一件，降幅達百分之二十二。
三分局強調，警方將不定期取締大型車違規勤務，呼籲駕駛人自律守法，行車不超速、不搶快、不違規；也提醒用路人注意大型車視野死角與內輪差，勿與大型車爭道或進入大車駕駛的視野盲區，保持安全距離，共同防範車禍不幸事故發生。
