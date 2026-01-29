南警尾牙擴大宣導 藝人徐亨為警站台助攻

本土劇知名藝人徐亨(右二)出席尾牙特別響應警方宣導，擔當一日宣導大使。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

歲末年終正值公司行號尾牙旺季，為保障南市交通秩序及民眾安全，台南警方也特別針對尾牙活動加強宣導，提醒參加尾牙民眾聚會歡慶同時，也應注意自身安全、確實遵守法規，萬不可酒駕上路。

警二分局長施衣峯廿八日晚間特率分局幹部前往東陽實業股份有限公司尾牙活動現場，提醒員工謹記「開車不喝酒、喝酒不開車」，千萬不可心存僥倖，拿自身與其他用路人安全開玩笑，另也提醒民眾提防「隔夜醉」，酒後務必確實休息後再上路。

警四分局也針對安平轄區宴會場所加強宣導，針對公司行號與團體聚餐民眾加強提醒，警四分局表示，隨著年終獎金入袋、尾牙摸彩獎項抽出，加上親戚聯繫頻率、節慶消費增加，詐騙集團也正虎視眈眈伺機下手，也呼籲民眾留心假投資、假中獎通知及假親友借錢等陷阱，如有疑慮應撥打反詐專線一六五或報案電話一一０查證。

台南警方全市動員宣導也結合本年度加強重要節日安全維護工作主軸，其中警四分局至宴會場所宣導時還遇上本土劇知名藝人徐亨，徐亨也特別響應警方宣導，擔當一日宣導大使。警四分局長廖水池強調，警方將持續針對「治安平穩、交通順暢、民眾安心」四大目標加強安全維護，也提醒市民朋友遵守法規、遠離犯罪，安心、安全過好年。