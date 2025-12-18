南警年終交出雙第一亮麗成績單

南市警局年終交出雙第一亮麗成績單，阻詐金額破十三億，刑案破案率六都最高，市長黃偉哲及警局長林國清於市政會議表揚警民聯手阻詐有功人員。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府警察局今年於治安、交通、防詐、科技偵查及為民服務等面向繳出亮眼成績單，阻詐金額突破十三億元，全般刑案破獲率與居六都之冠；警察局長林國清表示，會持續以專業、科技與創新並進，讓市民安心生活。

南市警局持續強化掃黑、肅槍與緝毒力道，破獲毒品工廠含分裝場十五件，查獲各級毒品重量近廿一萬一千二百公克，均較去年成長；今年一至十一月全般刑案破獲三萬五千九百五十八件，破獲率達八十二點二七%，六都第一，更高於全國平均六點四七個百分點。

警局也落實打詐新四法，深化與金融機構、超商公私協作聯防機制，今年一至十一月攔阻金額高達十三億一千一百餘萬元，成效蟬聯六都第一；推動「識詐一點五」計畫第一至五期及「識詐二點零」第一期評核皆獲內政部警政署六都組「特優」；「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車」深入卅七區，超過六千五百名市民參與。

南市警局也推動超商店員及民眾「無聲簡訊」QRcode報案機制，整合四大超商及金融機構ATM熱點位置，縮短派案時間並提升安全性，並持續精進「順安二點零專案」，以熱時、熱點彈性部署警力與精準執法提升事故防制成效；與區公所、社區及里長合作深化里鄰治安網路，獲內政部評定直轄市組「特優」。

黃偉哲市長每月主持治安及道安會報，表揚表現優異有功人員，南市警局「打詐行動榮耀時刻」獲評六都第一；「保護婦幼安全工作」等十五項工作獲評特優及績優；「數位鑑識實驗室」通過國際認證，為南臺灣首座獲此認證警察機關。