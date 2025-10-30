南警民力技能競賽 第五、永康、歸仁分局表現優異

市警局舉辦「民力技能競賽」，心肺復甦術（ＣＰＲ）是考評重點項目之一。（警局提供）

記者翁聖權／新營報導

為呼應政府推動的「全社會防衛韌性」政策，強化協勤民力專業技能，台南市警察局十月三十日在民治市政中心南瀛堂盛大舉辦「民力技能競賽」。這項活動由全市十六個警分局組隊參加，每個分局均派遣十名民力代表同場競技，合計一百六十人齊聚一堂，展現民力訓練成果與團隊精神。

市警局指出，這次競賽採「訓用合一」模式，由消防局指派專業師資擔任教官，講授心肺復甦術（ＣＰＲ）、自動體外心臟電擊去顫器（ＡＥＤ）操作及止血帶包紮兩項急救技能。上午課程結束後，下午立即展開競賽，經過一整天的激烈角逐，最終由第五分局勇奪第一名，永康分局榮獲第二名，歸仁分局則獲得第三名。

廣告 廣告

第一名第五分局獲頒金牌獎座及獎金兩萬元，第二名永康分局獲頒銀牌獎座及獎金一萬元，第三名歸仁分局則獲頒銅牌獎座及獎金五千元，藉以肯定各分局民力的專業投入與辛勞付出。

市府副秘書長殷世熙表示，民力是社區安全與防災體系中不可或缺的一環，也是落實「全社會防衛韌性」的重要基礎。透過本次競賽，不僅展現各分局民力的專業水準與協作能力，更讓民力在實際演練中累積經驗，提升面對突發狀況的信心與行動力。

市警局未來將持續辦理專業訓練與實作演練，期能深化全民防衛意識，凝聚市民與警政單位的向心力，打造更安全、更有韌性的城市。