南警破門攻堅逮毒販 溯源查獲依托咪酯1.6公斤

台南市刑大掌握陳嫌落腳處破門攻堅。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

卅二歲的陳姓嫌犯多次因毒品案遭查緝，惟仍流竄於雲林縣與嘉義市等地，販售第二級毒品「依托咪酯」。台南市刑大掌握其落腳處破門攻堅，當場查獲毒品及現金等犯罪證物，並循線至雲林漁港埋伏逮捕廿九歲的上游毒販張嫌，全案詢後分別將陳嫌與張嫌依《毒品危害防制條例》移請嘉義與雲林地檢署偵辦。

警方將陳嫌移送嘉義地檢署偵辦。（記者翁聖權翻攝）

台南市刑大隊偵一隊接獲情資，查知陳姓男子（八十二年次）流竄於雲林縣、嘉義市等地，以販售「依托咪酯」維生。陳嫌過去多次因毒品案遭查緝，為躲避警方追捕，承租套房隱匿行蹤。專案小組為掌握其落腳處，由員警喬裝情侶展開跟監，並偽稱租客進入公寓探查，成功鎖定其藏身地點。報請嘉義地方法院核發搜索票，由特勤人員破門攻堅，當場人贓俱獲起出第二級毒品依托咪酯、分裝瓶、電子煙、Ｋ盤、煙油、電子磅秤、電子煙彈及現金等犯罪證物，並向上溯源追查毒品來源。

廣告 廣告

警方將張嫌移送雲林地檢署偵辦。（記者翁聖權翻攝）

警方歷經數月追查，發現陳嫌自今年二月起向雲林地區張姓男子（八十五年次）購得依托咪酯後，再分裝轉售牟利。張嫌平日嗜釣魚，專案人員多次前往雲林台西鄉五條港漁港埋伏蒐證，期間因形跡可疑還一度遭海巡署安檢人員盤查，所幸最終順利掌握其形跡，報請雲林地方法院核發搜索票，將張嫌查緝到案，並起獲依托咪酯一千六百四十七公克、毒品煙彈九十五顆、毒品咖啡十七包、第三級毒品愷他命、電子煙、行動電話及現金等證物，市值約新台幣一百五十萬餘元。