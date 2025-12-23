南警社區治安 奪直轄市組特優

南警深入各據點宣導防詐與家暴，深化里鄰治安網路，共同打造安全社區。（警局提供）

記者翁聖權∕新營報導

台南市警察局一一四年在社區治安推動上，榮獲內政部評定直轄市組「特優」。局長林國清強調，警方將持續透過與區公所、社區及里長緊密合作，深化里鄰治安網路，提升民眾參與度與自我防護能力，共同打造安全社區。

市警局指出，網路通訊科技的興起，雖然帶來無限寬廣的可能，但是也帶來前所未見的危機。犯罪手法可以經由學習模仿而來，網路的特性儼然犯罪學習的最佳媒介。現代人沈溺網路上的時間愈來愈長，造成人際關係疏離，對社區缺乏認同歸屬，也讓社會秩序賴以維繫的價值體系遭到衝擊。

傳統「被動反應式案件導向」的警政策略，無法滿足民眾與日俱增的需求，且亦無法有效解決治安問題。而「社區或問題為導向」的警政策略，強調根本解決治安問題，已為世界先進國家所普遍採行。社區警政是一個主張促進社區、政府與警察三者之間夥伴關係的組織哲學和管理策略，並採取預警式的問題解決方式，在社區居民投入參與的過程中，建立警民以信賴為基礎的夥伴關係，以根本解決製造犯罪的 問題源頭，降低犯罪恐懼感。

市警局強調，市長黃偉哲每月親自主持治安會報，同時公開表揚表現優異的有功人員，對推動社區警政有很大的幫助。