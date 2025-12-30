南警阻詐及刑案破獲率六都雙第一 市長表揚有功人員
記者翁聖權／新營報導
南警一一四年一至十一月阻詐及刑案破獲率六都雙第一，市長黃偉哲於十二月份治安會報公開表揚有功人員。
市警局指出，十一月份金融機構及超商成功阻詐一百一十六件，有功人員一百七十三人，攔阻詐騙款項逾新台幣六千零一十萬餘元，受獎績優金融機構、超商業者有凱基銀行台南分行、中華郵政大同郵局、全球人壽臺南分公司、中國信託東台南分行等。上述金融機構的銀行行員、超商店員，在被害人臨櫃取款時，第一時間察覺有異，即時關懷提問，並連繫警方到場共同阻詐，守護市民財產安全。
另統計南市全般刑案數據，今年一至十一月發生四萬三千七百零五件、破獲三萬五千九百五十八件，破獲率達八二點二七趴，全般刑案破案率名列六都第一，比全國平均破獲率高出六點四七趴。阻詐件數兩千八百五十四件，阻詐件數及刑案破獲率六都雙第一。查獲詐欺集團兩百四十九團兩千兩百零八人，較去年同期增加查獲一百團八百卅三人，充分展現警方積極作為與強勢執法效能。
南市十一月份詐欺受理一千零八十八件，較上月一千一百零七件減少。高發詐欺案類前三名分別是，假網拍占卅二七二趴、假投資占十二點五趴、色情應召詐財占十點八五趴。被害人年齡層，比例最高為廿四歲至四十九歲占六十點二九趴。受理數以永康區兩百零四件最多，次依序為東區一百一十七件、安南區九十八件，提醒市民朋友要多加注意。
