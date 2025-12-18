南警阻詐金額破十三億 刑事破案率六都最高

市長黃偉哲表揚警民聯手成功阻詐有功人員。（警局提供）

記者翁聖權／新營報導

台南市警察局十二月十八日發表年終成果，其中今年一至十一月阻詐金額破十三億， 刑案破案率六都最高，拼出雙第一 。

市警局長林國清指出，在市長黃偉哲「打造安全大台南」施政目標引領下，警察局在治安、交通、防詐、科技偵查及為民服務等面向均繳出亮眼成績單。維護治安方面，警方持續強化掃黑、肅槍與緝毒力道，截至目前查獲各式槍枝五十一枝，子彈三百廿一顆；掃黑行動檢肅治平對象卅一件兩百廿三人；毒品查緝方面，破獲毒品工廠（含分裝場）十五件，查獲毒品案件三千一百廿三件，各級毒品重量達廿一萬一千一百九十四公克，均較去年成長。

另全般竊盜案件，今年一至十一月破獲四千四百七十六件，較去年增加一千兩百五十九件，並偵破多起連續住宅竊盜案，有效穩定民心，提升市民安全感。

統計一至十一月全般刑案發生四萬三千七百零五件，破獲三萬五千九百五十八件，破獲率達八二點二七趴，不僅名列六都第一，更高於全國平均六點四七趴。同期間查獲詐欺集團兩百四十九件兩千三百七十人，查扣不法所得房屋四間、土地一筆、車子十四輛，及現金新台幣八千三百八十三萬餘元，另查緝詐欺車手一千兩百卅三人，展現警方強力打擊詐騙犯罪之執法決心。

在阻詐方面，警察局落實打詐新四法，並深化與金融機構、超商等公私協作聯防機制，今年一至十一月成功攔阻詐騙兩千八百五十七件、攔阻金額高達十三億一千一百廿六萬元，成效持續蟬聯六都第一。