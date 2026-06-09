南警高鐵站維安演練 提升危機應變確保安全

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台南市警局及相關單位在台南高鐵站舉行維安演練。（民眾提供）

記者黃文記／歸仁報導

為提升交通運輸場站面對重大人為危安事件之應變處置能力，台南市政府警察局九日於高鐵台南站舉辦「一一五年靖勇專案演練」，由高鐵台南站、內政部警政署鐵路警察局、台南市政府消防局等單位共同參與，模擬隨機傷人及挾持人質之情境，藉由跨機關聯合演練，驗證通報、指揮、疏散、救援及危機處理機制，確保旅客生命財產安全。

這次演練模擬歹徒於高鐵站前廣場持刀隨機襲擊旅客，造成多名旅客受傷，隨後丟擲煙霧彈逃逸，警方接獲一一０報案後，第一時間啟動緊急應變機制，立即派遣警力並通報高鐵台南站、鐵路警察局、消防及相關單位到場處置，警方立即執行三層封鎖警戒、蒐證，除現場設置前進指揮所及成立應變中心外，並於高鐵站出入口及周邊重要路口設置攔截圍捕點追緝犯嫌。高鐵台南站立即緊急廣播並進行旅客疏散，消防人員則迅速到場完成傷患檢傷分類、緊急醫療處置及後送作業。

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演練過程中，各單位依照標準作業程序分工合作，針對現場資訊傳遞、指揮調度、交通管制、媒體應對及旅客服務等項目進行驗證，展現面對突發重大人為危安事件時的協調應變能力。

本次演練歷時約兩小時，過程逼真，台南市警局將依據演練成果檢討精進相關作業流程，持續強化跨機關聯繫及關鍵基礎設施安全防護，為民眾打造更安全、安心的治安環境。

市警局表示，近年公共運輸系統面臨多元安全威脅，透過定期演練與跨機關合作，可有效提升第一線人員警覺性及實戰經驗，確保在突發事件發生時能迅速控制情勢、降低傷亡風險，維持交通運輸系統正常運作。