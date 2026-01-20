南警6分局長及2大隊長上任 市府勉加強治安交通

（中央社記者楊思瑞台南20日電）內政部警政署調整部分重要警職，台南市警察局今天舉行新卸任分局長及大隊長交接典禮，副市長姜淋煌期勉警方持續強化治安、科技執法與確保交通安全，共築社區安全網。

姜淋煌主持交接典禮致詞表示，打造安全大台南是市政府重要施政目標，市長黃偉哲感謝警察對治安、交通及為民服務工作上辛苦付出，並對新任分局長、大隊長等人員提出3項期勉。

姜淋煌表示，首先是強化治安守護與打擊犯罪，治安平穩及守護民眾生命財產，是市府施政主要目標；加上農曆春節快到，盼警察局務必加強打詐及防詐工作，避免民眾因錯誤訊息及假連結受騙受當。

他說，第二個期勉是針對科技執法降低交通事故與確保交通安全，並盼落實重點彈性部署警力及精準執法，提升交通事故防治成效。

姜淋煌表示，第三則是希望落實社區治安與共築安全網，透過與區公所、社區及里長緊密合作，能在犯罪發生前或初期即時反應，提升民眾參與度及自我防衛能力。

台南市警察局提供資料顯示，今日交接人事包括佳里分局長施衣峯調任第二分局長；歸仁分局長廖水池調任第四分局長；學甲分局長巫建德調任歸仁分局長；高雄市警察局左營分局長謝承甫調任佳里分局長；警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊調任學甲分局長。

台南市交通警察大隊長黃宗仁調任新化分局長；台南市警局保安警察大隊長賴銘助調任交通警察大隊長；台南市警局行政科長潘顧天調任保安警察大隊長。（編輯：陳仁華）1150120