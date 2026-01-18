南軟二期年貨大街2月2-6日登場 滿足年節需求
記者李佩玲／綜合報導
「2026南港軟體工業園區二期年貨大街」2月2日至2月6日將在南港軟體工業園區二期H棟1樓大廳及2樓廣廊層熱鬧登場，活動匯聚50間廠商、共40個攤位，展售各式年節商品、人氣美食及特色好物，一站滿足消費者過年採購需求。
南港軟體工業園區二期年貨大街邀集古餚萬巒豬腳、蜜旺果鋪、御珍堂、東北角海洋牧場、金椿茶油工坊、玄匠高山茶等50間廠商參展，現場展售包括臘肉香腸、生鮮水產、開運年菜組合、日韓零食、茶葉、國產蜂蜜、養生健康禮盒、產地直送新鮮水果、糖果餅乾、手工甜點等各式年節商品。另外，年貨大街現場也規劃「馬上迎新春，轉出好彩頭」、「馬年納福˙新春揮毫賀新歲」及「小馬報喜˙絹印紅包袋」等系列應景活動，讓民眾感受滿滿年味，開心迎新年。
2026南港軟體工業園區二期年貨大街將於2月2日熱鬧登場。（取自南港軟體工業園區二期管理委員會臉書粉絲專頁）
