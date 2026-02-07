南迴公路轎車撞橋墩墜谷 消防人員歷時一小時半完成救援

台九線南迴公路發生自小客車撞橋墩，整輛車翻落約二十公尺深的山谷。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣台九線三九四公里處四日上午發生一起自小客車墜谷意外。該輛白色自小客車疑似失控打滑，先撞上路旁路牌，再側身撞擊橋墩，整輛車翻落約二十公尺深的山谷，消防人員合力拉繩將傷者救出，目前在加護病房觀察中。

四十九歲陳姓男子上午九時許駕自小客車，行駛在南迴公路香蘭至金崙路段時不慎墜谷，警消獲報立即派遣人車前往救援。

由於車輛墜落位置深且地形陡峭，救難人員採取垂降方式進入山谷，成功接觸受困駕駛，並將其固定在長背板上，再利用懸臂系統及地面人員拉繩合力，將受困車內的傷者救出。

消防人員利用懸臂系統及地面人員拉繩合力，歷時一小時半完成救援。（記者鄭錦晴攝）

從後方車輛行車記錄器畫面顯示，事故發生當時白色自小客車疑似失控打滑，隨即撞上橋墩翻落谷底。橋面多處散落車輛零件，路牌也被撞斷，撞擊力道相當猛烈。

消防人員歷時約一個半小時完成救援，傷者隨後送醫急救，傷者送醫時意識不清，顱內出血、腰椎骨折、氣胸，昏迷指數降低，目前住進加護病房觀察中。詳細事故原因，仍有待警方調查釐清。