南迴公路轎車疑打滑撞斷路牌「墜20米深谷」 警消懸臂垂降救人
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣台9線南迴公路394公里處今(7)日上午9時許發生一起嚴重的墜谷意外。一名49歲陳姓男子駕駛白色轎車行經該路段時，車身突然疑似因打滑失控，整輛車先是猛烈撞擊路邊指標牌面，隨後又側向撞上橋墩，強大的撞擊力道讓車輛瞬間翻落深達20公尺的山谷之下。
從後方車輛提供的行車紀錄器畫面顯示，當時天候似乎陰雨濕滑，白色轎車在轉彎處失去重心，撞擊瞬間甚至連堅固的路牌也被連根撞斷，現場橋面留下一地車體零件殘骸，足見當時衝擊力道之大。
台東縣消防局接獲報案後立即出動救援，由於山谷地形陡峭深邃，救難人員採取垂降方式下切至谷底接觸傷者。所幸陳姓駕駛被發現時仍有意識，救護人員迅速將其固定於長背板上，並同步架設懸臂吊掛系統，配合地面救災人員拉繩索接應，耗時約一個半小時才合力將受困人員吊掛回路面。
大武消防大隊副大隊長陳振文表示，救援過程考驗地形掌握度，所幸最終順利將傷者救起並緊急送醫救治。陳姓駕駛目前的傷勢情況仍待進一步評估，而至於車輛確切失控原因與肇事責任，警方已介入展開後續釐清與調查。
更多自由時報報導
高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆
宜蘭頭城砂石車衝對向猛撞！休旅車母子3人救出 駕駛尚未脫困
國3大甲段2大車相撞飼料撒滿地 女司機送醫急救
竹科主管走斑馬線遭撞身亡！親友重回「行人地獄」留言獻花致哀
其他人也在看
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
102歲人瑞閃婚兒孫懵了「2證人是看護兒、好友」藏玄機 律師曝唯一解方
台北市一名102歲王姓人瑞與照顧他27年的68歲賴姓女看護登記結婚，引爆家屬在醫院上演搶人大戰。家屬質疑賴女利用老翁精神狀況不佳狀況辦理結婚登記，好取得老翁高達8億的財產。對此，律師李怡貞表示，唯一能走的只有離婚，漫漫長路的離婚訴訟。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
2026年2月新車預告：Nissan X-Trail 小改款、賓士CLA 、Yamaha YZF-R7 大改款新春之際呼之欲出！
新年快樂！今年度的2月中適逢農曆春節假期，雖然較長的春節假期通常代表實體發表會將相對沉寂。但這並不代表這個月的汽機車市場毫無看頭。根據先前網友捕捉到的測試車身影，以及各品牌去年度法說會公布的引進時程，包括日系熱銷休旅、歐系次世代純電轎跑，乃至於重機市場最受關注的中量級跑車，都已蓄勢待發，說不定在農曆年前後都將為各位車迷帶來驚喜！
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
Honda 入門房車 City 特仕亮相！換裝黑化風格套件質感大幅升級
Honda 宣布在泰國為旗下入門房車 City 追加 Black Outshine 特仕版，透過專屬套件打造出更搶眼的運動化造型，以及更出色的質感表現，當地售價為 73.5 萬泰銖，約台幣 73 萬元，即日起正式在泰國上市。
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
北捷信義線東延段明起運轉測試1周 列車班表微調
台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，捷運局表示，明天（7日）起將以通車後營運時間及班距實際運轉測試1周，若系統穩定性測試達標，目標今年第一季通車。捷運局提醒，列車每班次都會進入廣慈／奉天宮站，時刻表會有所微調，請旅客留意。
2026年式MAZDA全車系抵台 祭出限時超優惠方案
迎接2026新年，MAZDA帶來全新氣象，希望每位車主的每一哩路都充滿笑容與活力。以「Smile Every Mile」為理念，台灣馬自達期許能陪伴消費者走過日常的每段移動旅程，從上班通勤到假日出遊都能自在駕馭。
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中
即時中心／張英傑、許雯絜報導今（6）日上午10時41分，宜蘭頭城路青雲路二段與青雲路二段165巷口發生聯結車與休旅車碰撞事故，119接獲民眾報案指出，現場有2名民眾受困，意識清楚，急需救援。消防單位立即派遣第３大隊及頭城、礁溪車組前往現場搶救。11時01分，現場指揮官回報，救災車組已抵達，現場共有4名傷者，其中9歲女童右腹疼痛、8歲男童右耳疼痛，意識清楚，已送往陽大附醫治療；事故車輛駕駛與副駕駛仍在現場協助脫困，至11時40分許，一名女子從副駕駛座被救出。警方調查，當時一輛砂石車南下行經青雲路二段、二城國小前時，疑似不明原因失控，衝過分隔島撞入對向車道，迎面撞上北上休旅車，導致休旅車直接卡入砂石車底部，嚴重毀損。原文出處：快新聞／宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中 更多民視新聞報導帶狗狗如廁遭休旅車輾壓！44歲婦肋骨斷21根 醫搶命14天救回三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷機車追撞清潔車！騎士不治、2清潔員受傷 環保局沉痛發聲
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
停車竟遭保全痛毆！ 台北女駕駛「肋骨斷3根」｜#鏡新聞
台北大安區發生嚴重暴力事件，一名女子在停車場停車時，竟然被外派保全壓在地上狠揍，導致肋骨斷了3根，身心嚴重受創，她指控，保全公司事後不聞不問，也沒對施暴的保全懲處。對此，當事保全回應，對於當時情況已經記不清楚了。
軍公教年終明發放「2種人」恐無緣 領取資格、金額一次看
根據行政院人事總處的公告，202…
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結