南迴公路轎車翻谷墜落20公尺消防緊急救援 驚悚畫面曝光

轎車失控翻飛墜20公尺深谷，消防1.5小時救援。（圖 ／翻攝畫面）

南迴公路台9線394公里處7日上午發生一起驚險墜谷車禍，1輛白色轎車行經該路段彎道時，疑因路況濕滑或操作不慎，突然打滑失控，車身瞬間打橫，左側猛烈撞擊路旁路牌與護欄，強大撞擊力道使車輛當場騰空翻轉，隨後墜落約20公尺深的山谷，現場情況相當驚險，令目擊民眾心驚不已。

轎車失控翻飛墜20公尺深谷，消防1.5小時救援。（圖 ／翻攝畫面）

根據後方車輛行車紀錄器畫面顯示，事故發生當下，年約40歲的陳姓男子駕駛白色轎車正行經彎道路段，車速並未明顯超快，卻在轉彎過程中突然失控，車身橫滑後撞上路旁設施，接著翻落山谷。事故發生後，路面上散落大量車輛碎片，引起後方用路人注意，有民眾探頭往橋下查看，赫然發現疑似有車輛墜落谷底，立即撥打電話通報消防單位求助。

廣告 廣告

台東縣消防局接獲通報後，迅速派遣大武大隊及相關救援人力趕赴現場，確認車輛確實墜落山谷後，立即調派器材車並展開救援行動，由於地形陡峭、落差極大，消防人員必須攜帶鋼纜、吊掛設備，下切至谷底進行救援作業，整體行動難度相當高。

經過約1.5小時的努力，消防人員成功將受困車內的陳姓駕駛救出，所幸該名駕駛意識清楚，對聲音及疼痛刺激均有反應，初步評估並無立即生命危險，隨後由救護人員送醫院進一步檢查與治療，實際傷勢仍待院方確認，消防單位也提醒，南迴公路彎道多、地形複雜，近期若遇天雨路滑，用路人務必減速慢行，避免類似意外再次發生，至於詳細肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

8億人瑞娶68歲看護！律師痛斥證人沒良心 曝家屬「唯一解法」

台南小姊弟「NET家扶禮券」被撿走！4千元全遭花光 警鎖定3人涉案

打入HBM供應鏈報喜！ 「這檔」獲美光訂單股價黑翻紅