南迴加津林至大鳥段施工 即起單線雙向交管至2/5

（中央社記者盧太城台東縣31日電）南迴公路大武鄉加津林至大鳥路段，春節連假前因應路面整修工程，即起至2月5日傍晚，實施道路單線雙向管制通行。

公路局大武工務段長邱民豐今天告訴中央社記者，公路局南區養護工程分局大武工務段為進行台9線413k+850至+950（南迴公路加津林至大鳥間路段）路段路面整修，從31日上午8時開始至2月5日下午5時止，實施道路單線雙向管制通行。

他表示，這是因應春節連續假期及228假期，先把路面鋪起來，讓行車比較順暢，降低壅塞；後續長期修復方案，目前在發包作業中。

邱民豐說，道路管制通行期間，請用路民眾遵照交通指揮人員管制與引導，管制及放行時段將依現場施工狀況滾動機動性調整，以提供用路人更佳行車品質，並請於開放時段行經施工路段時，減速慢行，確保行車安全。

邱民豐表示，如遇緊急狀況，例如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽大武工務段，將緊急清理道路後開放通行。（編輯：陳仁華）1150131