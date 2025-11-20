南迴尋味節繽紛登場 玩味山海樂、沉浸式體驗、集點闖關抽好禮！

【記者 朱達志／台東 報導】由臺東縣政府主辦的「2025臺東南迴尋味節」，將於11月22、23日在大武舊台汽車站公園繽紛開幕，活動以「南迴遊樂園」為主題，結合山海景緻、在地農產、親子互動與農村文化，以沉浸式體驗、五感市集、親子互動遊戲、競賽活動等，打造一場適合全齡共遊的南迴風味嘉年華，邀請民眾走讀南迴、體驗南迴、愛上南迴。

縣長饒慶鈴表示，臺東南迴具有多元族群與部落文化特色，加上四季不同豐饒物產，孕育出獨特的風土底蘊，更是吸引遊客到訪的一大特點。縣府期盼藉由南迴尋味節品牌活動，以「農村再生×慢經濟」為核心，透過沉浸式體驗、表演、市集等，展現南迴多元豐富的農村印象，讓民眾更深刻認識那些蘊含在南迴文化與生活故事。

廣告 廣告

臺東縣政府農業處進一步說明，2025南迴尋味節每天早上10點到下午5點熱鬧開市，現場集結小農、農漁產好物、手作品牌與風味料理等攤位，另外也策劃多項結合南迴故事與地方元素的表演及遊戲，深受親子喜愛的奇幻泡泡秀、以南迴風景為靈感發想的魔術秀等，來揭開現場歡樂的篇章；「踏浪小釣手」以海洋迷宮為設計概念，讓親子透過磁力操作，感受南迴漁村文化的迷人風貌；「敲敲南迴產物」則將咖啡豆、鳳梨、釋迦、洛神花等農產變成競技挑戰，以全齡都愛的趣味互動，讓民眾以最自然的方式在玩樂中認識南迴農村特色。

為了擴大買氣，也讓大家買到最超值，透過「買得到、玩得到、抽得到」，今年特別推出「南迴遊樂園護照」，讓民眾在逛市集、玩遊戲、參加活動時能同步集點，提升互動感與參與度；民眾每消費 100 元可獲得點數、遊戲闖關可累積點數、參加市集指定體驗活動亦可獲得額外點數，集滿點數，就可以進行「巨型摸彩箱」挑戰，憑實力與運氣抽出各式驚喜禮物，全方位帶來南迴遊樂園的豐富魅力。

縣府希望以更輕鬆、有趣的方式，讓民眾在娛樂與互動中深入認識南迴地區的多元文化與特色，透過節慶與體驗活動作為推廣農村的平台，期望讓南迴成為更多旅客認識臺東的入口，進而帶動區域觀光與經濟發展。（照片記者朱達志翻攝）