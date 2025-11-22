南迴尋味節登場！30攤特色物產與山海打卡點一次玩透

▲農業處南迴活動。

【記者 朱達志／台東 報導】推廣南迴農遊品牌，展現山海風貌與人文特色，臺東縣政府今(22)、明兩天在台汽大武站遺址公園舉辦「臺東南迴尋味節 玩轉農村」活動，集結農村組織、農會與特色品牌，民眾透過「吃、喝、玩、樂、購」體驗，走進南迴、愛上南迴。

臺東縣政府表示，近年持續投入資源，推動南迴建設與觀光，不論是交通改善、特色產業輔導，或是農遊品牌推廣，希望讓更多人走進南迴。南迴是連結山海文化的重要寶藏，「南迴尋味節」就是最好見證。

南迴最珍貴的是在地鄉親的熱情與堅持。無論是山上小農，還是海邊漁村，大家用心守護，種出最安心農作物、捕撈最鮮甜漁產，創造最有故事的手作與美食。

農業處指出，活動以「山海超有市」為主題，包括「山線野地良作」與「海線潮間集匯」兩大展區，約30攤農產、漁產、美食小吃與文創品牌展出。除了展售市集，還有音樂表演、親子互動遊戲「山海疊疊樂」，以及「有市集集 BINGO」挑戰，讓大小朋友玩得盡興，感受玩轉台東樂趣。透過玩樂體驗南迴，看見農村與漁村活力，逛市集感受「靠山吃山、靠海吃海」的風土智慧。

農業處進一步強調，活動不僅是市集，更是一個推廣南迴農遊品牌的平台。期望讓更多遊客願意走進南迴，帶動地方經濟，落實友善耕作與永續觀光。誠摯邀請民眾參加「南迴尋味節」，在台汽大武站遺址公園體驗「玩轉」南迴樂趣。（照片記者朱達志翻攝）