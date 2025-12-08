南迴搞軌案主嫌李泰安今年5月已服刑期滿出獄 低調過生活

南迴搞軌案主嫌李泰安今年5月已從武陵外役監獄刑滿出獄。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕曾震驚全台的南迴搞軌案，主嫌之一李泰安因共同殺人罪判刑13年定讞，在獄中服刑多年後重獲自由，於今年5月間因縮短刑期，從台東武陵外役監獄出獄，回到昔日的老家「泰安休息站」低調過生活。武陵外監表示，李泰安在獄中表現不錯，但多次聲請假釋未過，今年是刑滿出獄，不必像假釋需接受保護管束。

這起案件的核心可追溯至2006年3月17日，台鐵莒光號列車在南迴線屏東枋山段因鐵軌遭人破壞而出軌翻覆，造成越南籍乘客陳氏紅琛死亡。原本被視為單純的鐵路意外，經檢警深入追查後，赫然揭露出背後駭人聽聞的殺人詐保內幕。死者陳氏紅琛的丈夫李雙全(李泰安的胞弟)與其兄李泰安共謀，多次為陳氏紅琛投保高額旅平險，總理賠金額高達7100萬元。兄弟倆被控利用破壞鐵軌製造列車出軌，企圖以意外事故掩蓋謀殺。更令人髮指的是，檢方認定李雙全在陳氏紅琛送醫後，還趁其昏迷或急救期間，將毒物注入點滴中將其毒殺。案情爆發後，李雙全畏罪自殺，而李泰安則在漫長且複雜的司法審理後，最終在2016年經最高法院判處有期徒刑13年定讞，成為全案唯一入獄的共犯。

李泰安於2016年發監執行，期間因在台東監獄表現良好，獲准轉至武陵外役監。儘管他曾多次聲請假釋未果，但最終因符合相關法規獲得縮短刑期，提前在今年5月刑滿出獄。重獲自由的李泰安，目前行事極為低調，鮮少在公共場合露面。雖然刑事責任已了，但李泰安及其家屬仍須連帶賠償台鐵5096萬元鉅額民事損失。

據了解，李泰安在武陵外監服刑期間，表現良好，除了在獄內，也受雇到監外從事農活，常有機會返家，家屬有時也可到監陪宿。但因案件敏感，聲請假釋均未通過。

