南迴搞軌案主謀輕生亡！9歲雙胞胎兒未放棄繼承 扛債5千萬現況曝

社會中心／陳韋劭報導

2006年間李氏兄弟策畫驚動社會的南迴搞軌案。（圖／翻攝畫面）

2006年發生驚動社會的南迴搞軌案，李雙全與哥哥李泰安為了詐領保險金，製造列車翻軌意外，李雙全再毒殺越南籍妻子陳氏紅琛。李雙全事後輕生死亡，李泰安最後被判刑13年。台鐵因為翻車造成損失，向李家求償5千多萬，據了解，李雙全的雙胞胎孩子未放棄繼承，扛下巨額債務，多年過去後，其中一子甚至還當上了警察。

2006年3月17日，台鐵96次莒光號行經屏東枋山—內獅路段彎道時再度翻覆，多節車廂滑落山坡，造成乘客陳姓女子重傷不治，兩名台鐵員工受傷，檢警因而大動作展開調查。

檢警調查，李雙全在交通部台灣鐵路管理局運務處，花蓮運務段台東分段任職，原本在台東新站任調車員，之後再調知本車站任售票員；跟越南籍的女子陳氏紅琛於2003年6月24日結婚，隔年元旦，就投保意外險、人壽保險，2005年又投保旅行平安險。

李雙全動念謀害妻子詐領保險金，甚至購買蛇毒粉、勘查鐵道。李雙原本全找黃姓同事當共犯負責破壞鐵軌，黃因害怕而臨陣退縮，李雙全又拉攏哥哥李泰安共同犯案。

李雙全案發後輕生身亡。（圖／翻攝畫面）

李雙全兄弟為了圖謀7100萬元保險金，先由李泰安至預定地點破壞軌道，李雙全則在陳氏紅琛搭火車前讓她服下安眠藥，列車出軌後，李氏兄弟將昏迷的陳氏紅琛安置於翻覆車廂附近，佯裝受難者。陳氏紅琛送醫後甦醒，李雙全竟再潛入加護病房，將混有藥物的液體注入點滴，導致她中毒休克身亡。

案發後，李雙全於2006年3月23日選擇輕生，不少人認為他是畏罪輕生，但他在身前最後的書信中提及「被調查小組冤枉」否認犯行，李雙全死後留下當時年僅9歲的雙胞胎兒子。

南迴搞軌案纏訟10年，李泰安最終被判13年徒刑定讞，台鐵因為翻車造成財物損失，向李家索賠5千多萬元。因李雙全已經過世，轉而向他的家人及2名幼子求償。

據了解，當時李雙全的2個孩子沒有放棄繼承，選擇扛下巨額債務，多年過去後，甚至有一子當上警察。而李泰安於2016年間入獄服刑，今年服刑期滿出獄，社會復歸後低調生活，當年的「泰安休息站」，如今外頭的磚牆畫上了童趣的塗鴉，成了一間小雜貨店。

南迴搞軌案「泰安休息站」現況。（圖／翻攝畫面）

李泰安今年出獄後生活低調。（圖／資料照）

