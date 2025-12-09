南迴搞軌案曾震撼全國 李泰安刑滿返鄉近況曝光

「南迴搞軌案」李泰安服刑期滿出獄後，低調返鄉生活。（示意圖，本刊資料照）

曾經轟動一時的「南迴搞軌案」主角李泰安，已於今年五月初結束刑期，重獲自由返回家鄉。建農里長夫人透露，這位昔日的話題人物現在生活作息與常人無異，偶爾會出門從事工程相關的工作，出獄後的他性格似乎沉穩許多，外貌上則顯得滄桑憔悴，歲月的痕跡清晰可見。

南迴搞軌案經過為何？

這起驚天動地的詐領保險金案發生在2006年，兄弟倆李泰安、李雙全為謀取鉅額保險金7100萬元，精心策劃了這場悲劇。他們先給弟媳陳氏紅琛餵食安眠藥，然後由李泰安下手破壞南迴鐵軌，導致列車在屏東枋山區段翻覆，當陳氏送醫後開始清醒，李雙全竟潛入醫院，在其點滴注入了摻有藥物和酒精的毒液，使她陷入中毒性休克，最終心跳驟停身亡。

李泰安兄弟有何下場？

事發後，李雙全因畏罪選擇了輕生，而李泰安則在漫長的司法纏訟中，幾經更審，最後2016年以共同殺人罪被判處13年徒刑。案發當時，李泰安家門前簡直成了新聞媒體的「紮營地」，記者們長期守候。李泰安索性設置了「泰安休息站」讓記者休息，意外成了社會熱點。

李泰安出獄後狀況如何？

據《中時電子報》報導，李泰安原本是在台東監獄服刑，後來因表現優異，在2020年被調往武陵外役監，並享有多次返家探親的機會。然而，由於案件情節重大，他多次申請假釋都未能通過。最終，他靠著刑期縮短800多天，最終服滿刑期，獲釋出獄。里長妻子觀察到，李泰安整個人「內斂許多」，與過去那種給人油腔滑調的印象大相徑庭。外貌上顯得非常憔悴且飽經風霜，他與街坊鄰居僅保持簡單的問候互動，甚少參與社區的集體活動，最近一次公開活動是出席了里內的告別式，前往靈堂表達哀悼。

更多鏡週刊報導

震撼供詞！26年前名古屋命案 主婦嫌犯稱「想讓死者丈夫嚐盡育兒苦頭」

「吃起來像炸雞」13歲食人魔殘忍殺害同學！電鋸分屍吃下肚 竟稱：好奇想體驗

富少殺麻吉女友／暴力討債驚揭案外案 富少冷酷爆頭死黨女友