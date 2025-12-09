南迴搞軌案曾震驚全台 李泰安服刑13年返鄉

19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安今年5月出獄。（圖／東森新聞）





19年前轟動全台的南迴搞軌案，主嫌李泰安因判刑13年入獄，今年5月出獄返家，鄰居形容他變得沉穩憔悴，偶爾外出工作。而這起案件當年李泰安和弟弟李雙全為了詐保，釀成列車翻覆與弟媳遇害，李雙全疑似畏罪自縊，李泰安最終入監。由於台鐵向李家求償5千多萬，李雙全的雙胞胎兒子必須負連帶賠償責任，民法修正後，則以限定繼承方式替父親還錢，雙胞胎才展開新生活，其中1人如今還成為警察，幫助更多人。

白天時間還能聽到雞鳴聲，這裡是台東建農里路上的一處鐵皮屋，是先前犯下殺人罪，被判刑13年的主嫌李泰安的住處。鄰居表示，偶爾會看到李泰安外出從事工程工作，外貌憔悴了不少。

廣告 廣告

鄰居：「已經回來半年了，自己做工程做得很好，人家現在很認真打拚，做老闆的人了，怎麼會吊兒郎當。」

回顧到2006年，李泰安、李雙全兄弟倆為了詐領新台幣7100萬元的保險金，讓弟媳服下安眠藥，在將她送到預先破壞的南迴鐵軌，佯裝成因為列車翻覆受困的乘客，甚至潛入加護病房，將不明藥物跟酒精摻入點滴，釀成弟媳中毒性休克，兩人依共同殺人罪被判刑13年、褫奪公權6年。

不過李泰安在服刑期間因為表現良好，在2020年轉往武陵外役監，也多次獲准返家探親。因為刑期縮短800多天，今年5月他期滿出獄，盼了好久終於回家，里民表示他彷彿變了個人。

建農里里長妻子：「我們都老了，還沒有跟他說過話，但是有看到他很認真工作，這樣就很好了。」

里長妻子透露，李泰安一改過去油腔滑調的說話方式，變得更沉穩，說只要有認真工作就好了，不要多做打擾。

更多東森新聞報導

舊案／莒光號南迴出軌！越女無外傷「送醫1小時」離奇亡 驚悚內幕曝

害妻為謀上千萬保險金？百年奇案「南迴搞軌」 竟喊冤拚再審

南迴搞軌含冤10年？律師要為李泰安「翻案」

