南迴搞軌案李泰安出獄！泰安休息站、家庭現況曝光

社會中心／倪譽瑋報導

2006年轟動台灣的「南迴搞軌案」，李家兄弟李泰安、李雙全被指控為了詐領保險金，蓄意破壞鐵軌，謀殺李雙全的太太陳氏紅琛。李雙全在事發後幾天輕生了，而李泰安則被判刑13年，如今已經出獄返家。

據了解，李泰安在獄中積極參與矯正活動，因為表現良好，出獄前移到外役監，昔日菸、酒、檳榔不離口，因為坐牢，全部都戒掉了。當年被稱為「最高調殺人犯」，李泰安如今剩下的只有滿頭白髮。

今年李家成為小雜貨店，外頭的磚牆畫上塗鴉。（圖／資料照）

今（2025）年三立新聞團隊曾前去當時被稱為「泰安休息站」的李家，當年滿是人潮的盛況已然不再，如今外頭的磚牆畫上了童趣的塗鴉，也成了小雜貨店。

鄰居回憶起李泰安時表示，「現在變比較老、比較瘦，他菸也戒掉了，酒也戒掉了。」外界也有人問他會不會不甘願，鄰居說，他的回答永遠很淡然──「有什麼不甘願的，事情已經發生了，就要解決。不是只有我冤獄，別人也是有，對不對。」鄰居更轉述他最後說的一句話：「一個鐵軌這麼重，我抬得動嗎？要幾個人抬啊？」

李泰安曾表示，「不是只有我冤獄」但事情發生就要面對。（圖／資料照）

李家的變故還不只如此。2015年，李家父親李聚寶因肺積水過世，家裡只剩下媳婦吳春芳獨自照顧她和李泰安的兩個兒子，以及李雙全的兩個孩子。

李泰安與李雙全的爸爸李聚寶，2015年時過世。（圖／資料照）

鄰居說起吳春芳，更是心疼又佩服，「20年了你看，他們也是這樣平平淡淡過。他太太也沒有說想離開泰安，沒有。因為她人很小，我們都叫她小朋友，『小朋友你要吃飯，欸現在都靠你一個人耶，你這樣要挺下去』。」

吳春芳多年來四處借錢、打零工，把四個孩子辛苦拉拔長大，所幸孩子們很爭氣，李雙全的長子甚至考上警察。

李家媳婦吳春芳，獨自照顧李泰安與李雙全的孩子。（圖／資料照）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

