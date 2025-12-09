「南迴搞軌案」李泰安刑滿出獄 開工程行當老闆現況曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者王浩原、陳韋劭／台東報導

當年的全台聞名的「泰安休息站」已人事全非。（圖／翻攝畫面）

2006年間發生震驚全台的「南迴搞軌案」，李雙全與哥哥李泰安為了詐領保險金，先製造列車翻軌意外，李雙全再毒殺越南籍妻子陳氏紅琛。李雙全案發後輕生死亡，李泰安則被判刑13年，今年5月間出獄。據了解，李泰安目前開設工程行當老闆，生活低調、安分過活，也不願再重談往事。

2006年3月17日，台鐵南迴線屏東枋山段遭人破壞，導致莒光號列車出軌翻覆造成12人受傷；其中越南籍女乘客陳氏紅琛重傷昏迷，陳女住院昏迷期間，從點滴注入蛇毒殺害。

檢警調查，陳女的丈夫李雙全跟哥哥李泰安為了詐領7100萬的高額保費，共同謀劃這起轟動社會的「南迴搞軌案」。李家當年開雜貨店，南迴案爆發前，李泰安曾任當地社區發展協會理事長，案發後李家雜貨店變成著名的「泰安休息站」，李泰安天天面對媒體談笑自若，不久後李雙全畏罪輕生死亡，而李泰安也於2006年6月間被裁定收押。

李泰安當年因南迴搞軌案引起社會關注。（圖／資料照）

李泰安出獄後開設工程行自己當老闆，生活相當低調。（圖／翻攝畫面）

案經訴訟，高雄高分院更三審認定，李泰安僅涉及最後一次與弟弟李雙全共謀搞軌殺人，並符合「妥速審判法」規定得以減刑，最終被判刑13年定讞，李泰安入監服刑至今年5月出獄。

鄰居表示，李泰安已經出獄半年多，現在自己開工程行當老闆，工程生意做得不錯，看的出來很認真在打拼，他的個性改變很多，變得很低調，畢竟被關了10多年才出來，應該想好好工作賺錢養家，希望大家不要再打擾他。

