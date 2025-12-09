南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬 李泰安獲縮刑出獄

台東縣 / 綜合報導

十九年前轟動全台的南迴搞軌案，被告李泰安和弟弟李雙全，為了詐領七千一百萬元的保險金，毒殺弟媳陳氏紅琛，還用火車出軌意外來掩飾犯行！事後李泰安被依共同殺人罪，判刑十三年確定，多次聲請假釋也遭駁回；但他因為服刑期間表現良好，獲得縮短刑期出獄，已經回到老家，鄰里說他滄桑許多，卻也穩重多了，現在做工程生意，很低調。

工程車擦得乾乾淨淨，就停在庭園裡面，還有不少施工設備，也都一一整齊收好，嶄新的工程行招牌外，還有過去留下的痕跡，當地居民說：「泰安休息站，大樹也被都砍掉了，然後這邊的道路也已經都拓寬了。」

鐵皮屋頂上的招牌，已經被太陽曬到褪色，但仔細看這間雜貨店，是媒體曾經長期駐點採訪的，南迴搞軌案被告兄弟檔的住處，資料帶，兩千零六年震驚全台的命案，台鐵南迴線受到人為破壞出軌翻覆，造成十二人受傷，竟然是為了掩蓋鉅額詐保案。

被告李泰安，被依共同殺人罪判刑十三年，在今年五月服刑完畢出獄回到老家，鄰居趙先生說：「不錯啊，工作做得很好啊，他就做工程啊，步入軌道，正常了。」台東縣建農里長太太說：「憔悴很多老很多啊，比以前老實多了，以前我們聊天都油腔滑調的，還是都有在相處嘛，日常鄰里相處啊。」

歷經高院四次審判耗時十年，定讞隔天李泰安就被拘提到案發監，原本在台東監獄服刑表現良好，五年前調到武陵外役監，雖然多次獲准返家探親，但詐保殺人破壞鐵軌，造成社會恐慌惡性重大，聲請假釋好幾次都沒獲准。

李泰安委任律師吳漢成說：「案件的部分他想先這段時間稍微沉澱一下，也不排除後續會有打，冤獄平反的這種再審的可能。」刑期縮短八百多天期滿出獄，李泰安除了忙工作，還沒能想到官司後續，只想先回歸正常生活。

