南迴搞軌謀殺案1／7度破壞鐵路造成2次出軌 李泰安一句話露餡意外變謀殺

19年前，一輛台鐵莒光號列車在屏東出軌翻覆，背後竟暗藏殺妻詐保內幕。（東森新聞提供）

曾經轟動全台的「南迴搞軌案」受刑人李泰安，在監獄裡關了9年，因為表現良好，今年5月已經提早出獄，消息上週傳出之後，再度引發輿論關注，李的鄰居及當年的委任律師吳漢成，都證實他目前從事工程工作，也希望外界不要再來打擾，讓他回歸正常生活。

整起案件要從2004年10月說起，當時台鐵南迴段發生多起鐵軌遭到破壞的事件，甚至還有人噴漆留字：「恨恨，偷鐵軌的是XX工程，為什麼不抓？官商勾結！」因栽贓意圖過於明顯，檢警認為是歹徒故布疑陣，由於一般人不會知道如何破壞鐵軌，因此鎖定對台鐵不滿，且住在附近的員工進行清查，甚至還採集南迴段各車站員工的筆跡進行比對，但是歷經大半年，仍未找到歹徒。

李泰安今年5月出獄之後，讓曾經轟動全台的「南迴搞軌案」再度引起關注。（東森新聞提供）

由於這些被破壞的鐵軌，大多在工程人員巡視時就被發現，所以沒有造成重大傷亡，僅在2005年6月造成一列自強號出軌傾斜，10幾名旅客輕傷，直到隔年發生一起1死2傷的翻覆事故，才讓這一連串「搞軌行動」背後的真相慢慢浮現。

2006年3月17日晚間9點41分，一列載有200多名乘客、由台東開往高雄的莒光號，行經屏東枋山到內獅路段的彎道時出軌，車頭及7到10節車廂翻倒邊坡，第6節車廂傾斜，1到5節車廂停留軌道上，所幸救護人員趕抵現場時，除了駕駛及助理駕駛員傷勢較為嚴重外，只有1名越南籍女乘客陳氏紅琛頭部挫傷、意識不清，被送往醫院觀察，其餘乘客則沒有大礙。

李泰安出獄回到老家低調從事工程工作，律師及鄰居都幫忙喊話，希望外界別再打擾。（鏡新聞提供）

當時陪在陳女身旁的，是丈夫李雙全與大伯李泰安，李雙全隨同救護車與陳女一起前往醫院，李泰安留在現場，他對前來調查的檢警表示，弟弟跟弟妹坐第7車，自己坐第5車，當時要陪弟弟夫妻前往高雄，準備搭乘隔天一早的飛機回越南探親，沒想到碰上出軌事件，李泰安還加碼自爆，表示前一年同路段自強號出軌時，弟弟夫妻也在列車上，非常倒楣。

