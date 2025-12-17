南迴搞軌謀殺案3／李雙全台鐵同事轉當汙點證人 李氏兄弟謀財害命祕辛全揭露

事故發生當時，除陳氏紅琛頭部挫傷、意識不清送醫外，只有駕駛及助理駕駛員傷勢較為嚴重。（東森新聞提供）

黃福來供稱，李雙全是在2005年3月，告知他殺妻詐保的計畫，他同意加入後，李雙全就教他破壞鐵軌的方法，還多次到現場勘查，原本打算同年5月犯案，但他當天臨陣退縮，導致計畫告吹，後來李雙全才找李泰安幫忙，並分別在2005及2006年，執行二次列車脫軌計畫，最後一次還是他載李泰安到現場，才成功害死陳女。

轉為汙點證人的黃福來告訴檢警，李雙全先騙妻子吃下哥哥李泰安所購買的藥，李泰安則前往事發地點埋伏，並破壞鐵軌，等列車經過翻覆之後，才乘隙上車與李雙全會合，並一起把因為藥效發作而昏睡的陳女，從第2節車廂搬運到第5節車廂後下車，營造受傷的假象。

法醫驗出陳氏紅琛身上有「意妥明」的藥物反應，而李泰安在案發前也曾向人購買同款藥物。（東森新聞提供）

後來救護人員將陳女送醫，李雙全則陪同前往，尋找下手的機會，最後趁著官員到院慰問，醫護人員無暇注意的空檔，以事先備妥的針筒，對陳女的點滴輸送管注入不明毒液，導致陳女的凝血功能出現異常，最終因為肺部出血、心跳停止，宣告不治。

李泰安出獄回到老家低調從事工程工作，律師及鄰居都幫忙喊話，希望外界別再打擾。（鏡新聞提供）

雖然黃福來指證歷歷，但李泰安打死不認，加上檢警也沒直接證據，可以咬死李就是搞軌凶手，所以此案纏訟10年，2016年3月24日，最高法院依共同殺人罪，將李泰安判刑13年定讞，檢方怕他潛逃，隔天就派人將他拘提到案、發監執行。坐了9年牢，李今年5月因表現良好提早出獄，而他的重獲自由，也讓這起轟動一時的離奇命案，再度引發熱烈討論。

