「南迴搞軌」主謀出獄近況曝光！李泰安從事1工作…面容憔悴、滄桑不少

社會中心／陳弘逸報導

犯下震驚全台「南迴搞軌案」的李泰安，遭判13年有期徒刑定讞，今年5月因因縮短刑期出獄，重獲自由；他社會復歸後，低調生活。當地里長妻子透露，李泰安出獄後，生活作息如常，目前從事工程相關工作，性格比以前沉穩許多，外貌「明顯憔悴、滄桑不少」，與入獄前相比變化很大。

回顧本案，2006年3月17日，台鐵莒光號列車在南迴線屏東枋山段，遭人破壞出軌翻覆造成12人受傷；其中，越南籍女乘客陳氏紅琛重傷昏迷，她的丈夫李雙全跟哥哥李泰安共謀，為詐領高額旅平險，趁人住院昏迷期間，從點滴注入毒物，將人毒殺。

案發後，弟弟李雙全就畏罪輕生，哥哥李泰安，於2016年遭判13年有期徒刑定讞，入監服刑至今年5月出獄。

李泰安、李雙全兄弟捲「南迴搞軌案」，如今的李家盛況已然不再。（圖／資料照）

據《中國時報》報導，台東縣建農里里長妻子透露，李泰安出獄後，生活作息如常，目前從事工程相關工作，家中偶爾會停工程車，出門時常碰到他在整理工具或準備外出工作。

里長妻還說，過去李泰安聊天時「油腔滑調」，如今出去比以前沉穩許多，外貌「明顯憔悴、滄桑不少」，與入獄前相比變化很大，仍會與鄰居互動，見面會寒暄，鮮少參與社區活動。

