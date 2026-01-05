南迴死亡事故慘況曝！遭2連撞呈｢V型｣駕駛座壓縮不見…7旬翁夾困身亡

記者陳弘逸／台東報導

台東縣大武鄉尚武路昨晚（5日）發生嚴重車禍，釀1死2傷。（圖／翻攝畫面）

台東縣大武鄉尚武路昨晚（5日）發生嚴重的死亡車禍，70歲羅姓老翁疑似要進入加油站，遭後方車輛追撞，車隨慣性衝到對向，又遭大貨車撞上，因車體嚴重毀損，人一度受困車內，警消到場時人已沒了呼吸心跳，送醫搶救，於當晚不治。事故現場一片凌亂，死者車輛車體中間扭曲，呈現內凹的「V字形」駕駛座幾乎不見，顯見當時撞擊力道猛烈，詳細事故原因，仍待釐清。

死者車輛嚴重扭曲變形，事故當下受困車內。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在昨天（5日）晚上6時32分，70歲羅姓老翁駕駛自小客車經大武鄉尚武路一處加油站前，當時要左轉進入加油站，遭後方30歲宋姓女子駕駛的車輛直行追撞。

另一輛肇事車輛車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

羅姓老翁車輛遭撞後，暴衝到對向車道，又遭37歲黃姓男子駕駛大型貨車撞上，老翁一度受困車內，警消到場時，他因重傷當場沒了呼吸心跳，送醫搶救，於當晚不治。

事故現場一片凌亂。（圖／翻攝畫面）

事故現場一片凌亂，羅姓老翁車輛嚴重毀損，車體中間扭曲，呈現內凹的「V字形」駕駛座幾乎不見，宋女的車頭也嚴重毀損，顯見當時撞擊力道猛烈。

死者車輛車體中間扭曲，呈現內凹的「V字形」駕駛座幾乎不見。（圖／翻攝畫面）

初步了解，肇事的死者羅姓老翁、宋女及黃男都無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。

大武警分局呼籲，夜晚行車視線不佳，應減速慢行，且應遵守標誌、標線等交通規則，以維交通安全。

