南迴藝術季作品遭批「看不懂」 解說文字受損、雜亂像施工中

南迴藝術季作品《Hamaleng》。（蔡旻妤攝）

南迴藝術季今年共2件作品，其中位於大武鄉大鳥遊憩區海邊的作品《Hamaleng》受海風吹襲，現場解說文字已模糊不清，讓不少遊客直呼「看不懂」。台東縣議員翁麗吟批「有看沒有懂」，認為縣府應加強說明，否則恐讓藝術價值大打折扣，對此，文化處允諾加強標示及維護管理。

國民黨台東縣議員翁麗吟。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

翁麗吟說，位於大鳥休憩區的作品，對一般路過遊客而言，僅是1塊「大石頭」，大石頭佇立在海邊是很漂亮，但看不出是何種內涵，想看解說牌，文字已模糊不清。她認為，藝術家的思維與民眾不同，若缺乏清楚解說，將大大降低遊客造訪的意願與對於作品的理解。

台東縣政府文化處長李吉崇回應，該作品是由外籍藝術家與部落創作，靈感來自排灣族神話中的百步蛇與老鷹的變形傳說，源自排灣語中「德高望重的長者」之意，象徵知識與護念，也暗喻從百步蛇轉化為老鷹的神話守護者，靜靜盤旋於天際。

南迴藝術季作品《成為山的形狀》。（蔡旻妤攝）

此外，翁麗吟也揭露，位於金峰鄉正興社區的作品《成為山的形狀》環境維護不當的問題。該作品外觀看起來是涼亭，作品周邊卻顯得雜亂，堆積著枯枝和廢棄物，甚至還停放怪手，會讓人誤以為作品仍在施工中，一般遊客看到也不會特別走進去。

李吉崇說，與社區合作維護管理和定期巡視機制，但面對環境雜亂的現況，他承諾將會立即了解狀況，並與鄉公所協調，對場地維護部分進行修正與加強。

