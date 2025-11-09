南迴車站美學新篇章！太麻里、知本、大武車站打造「一站一特色」觀光門戶...新時代美感融合復古味
南迴鐵路沿線具有豐富自然美景，因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，鐵道局依「臺鐵車站美學與功能提升計畫」，代辦南迴線9座車站改善工程。交通部次長伍勝園於8、9日前往視察南迴線CF01標太麻里站、知本站及大武站施工狀況，期許鐵道局今年底如期如質完工。
南迴鐵路西起枋寮車站，東至臺東車站，109年12月23日電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，使車站成為旅遊景點一環，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局正採因站制宜方式，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。
鐵道局說明，本計畫「以使用者角度為優先」的設計思維，透過「減法設計」整合設施、降低視覺干擾，同時運用「當代詮釋」新材料與輕量化構架，尊重「原建物回應」為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合至建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。
鐵道局表示，例如太麻里車站係以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊日昇大道及櫻木花道景點，月台棚架則以當地著名的金針花海為構想設計，吸引不少遊客前來拍攝婚紗；知本車站則是配合温泉特色以木構棚架形塑森林意象；大武車站延續山林景觀創造綠意，本來了無生機的擋土牆，也重新以鋼構欄柵增添美感，更保留原有車站部落、原住民相關元素，期望帶給旅客在鐵道旅行中，值得駐足細細體會之處。
值得注意的是，各火車站除了站體外觀翻新、站內管線重拉之外，也保留過去車站內老式的「復古味」，透過整修老建築的磁磚、燈具，讓舊時代的特色和新時代的美感融合。
伍勝園指出，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，他肯定鐵道局與設計、施工團隊透過「減法設計」將車站轉化為融入在地景觀的藝術作品，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，如期如質於114年12月完工，讓太麻里與知本車站早日蛻變為兼具美學與功能的觀光門戶，為所有搭乘南迴鐵路的旅客帶來煥然一新的美好旅程。
（圖片來源：放言記者拍攝）
