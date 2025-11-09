南迴鐵路車站美化工程啟動 知本、太麻里、大武打造觀光門戶

南迴鐵路之大武車站以山林及排灣族圖騰為設計，車站前的圖騰柱是由排灣族長老祭祀後設置。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

交通部執行南迴鐵路各站美化工程，希望打造一站一特色，讓火車站成為觀光門戶，其中知本以溫泉為意象設計候車廊，太麻里站以融合觀海與日出美景的站前廣場，大武站則以山林與原住民圖騰為設計重點。

交通部指出，南迴鐵路西起枋寮車站，東至台東車站，一０九年底電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，使車站成為旅遊景點一環，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局正採因站制宜方式，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。

廣告 廣告

鐵道局指出，一一０年起執行南迴鐵路各車站美化工程，設計思維以使用者角度為優，透過減法設計整合設施、降低視覺干擾，同時運用當代詮釋新材料與輕量化構架，尊重原建物回應為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合至建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。例如太麻里車站係以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊日昇大道及櫻木花道景點；知本車站則是配合溫泉特色以木構棚架形塑森林意象；大武車站延續山林景觀創造綠意，期望帶給旅客在鐵道旅行中，值得駐足細細體會之處。

鐵道局進行南迴鐵路各站美化工程，其中知本車站是配合溫泉特色以木構棚架形塑森林意象。（記者傅希堯攝）

交通部次長伍勝園指出，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，他肯定鐵道局與設計、施工團隊透過「減法設計」將車站轉化為融入在地景觀的藝術作品，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，如期如質於一一四年十二月完工，讓太麻里與知本車站早日蛻變為兼具美學與功能的觀光門戶，為所有搭乘南迴鐵路的旅客帶來煥然一新的美好旅程。