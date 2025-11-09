南迴鐵路車站美化工程啟動 知本、太麻里、大武打造觀光門戶
記者傅希堯／台北報導
交通部執行南迴鐵路各站美化工程，希望打造一站一特色，讓火車站成為觀光門戶，其中知本以溫泉為意象設計候車廊，太麻里站以融合觀海與日出美景的站前廣場，大武站則以山林與原住民圖騰為設計重點。
交通部指出，南迴鐵路西起枋寮車站，東至台東車站，一０九年底電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，使車站成為旅遊景點一環，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局正採因站制宜方式，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。
鐵道局指出，一一０年起執行南迴鐵路各車站美化工程，設計思維以使用者角度為優，透過減法設計整合設施、降低視覺干擾，同時運用當代詮釋新材料與輕量化構架，尊重原建物回應為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合至建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。例如太麻里車站係以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊日昇大道及櫻木花道景點；知本車站則是配合溫泉特色以木構棚架形塑森林意象；大武車站延續山林景觀創造綠意，期望帶給旅客在鐵道旅行中，值得駐足細細體會之處。
交通部次長伍勝園指出，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，他肯定鐵道局與設計、施工團隊透過「減法設計」將車站轉化為融入在地景觀的藝術作品，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，如期如質於一一四年十二月完工，讓太麻里與知本車站早日蛻變為兼具美學與功能的觀光門戶，為所有搭乘南迴鐵路的旅客帶來煥然一新的美好旅程。
其他人也在看
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
住宿最貴縣市不在台北！「超紅景點」崩壞現況曝光 她轟賴清德：國旅已進ICU
近年頻有「國旅挺不下去，不如出國」等討論聲，有網友7日在Threads上感嘆，清境變得更醜了，民宿招牌瘋狂破壞景觀，空租、夾娃娃機店、很多很醜的布條，「對不起，是我不好，配不上國旅，誰愛去就去吧」，底下有不少留言「心有戚戚焉」。總統賴清德7日宣布將設立觀光國家隊，並表示「人民有錢有閒了」，要引導到觀光旅遊。對此，立委王鴻薇大酸，在國旅進加護病房後，賴清德這才......風傳媒 ・ 1 天前
彈性搭車掰了 高鐵提前搭車要換票
[NOWnews今日新聞]為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵表示，11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定。高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
桃園斥資3千萬打造旅遊新亮點「大湖之森步道」11月底開放
大棟山風景特定區於112年9月13日劃設，為提升大棟山風景特定區整體休憩品質，並強化步道串聯與導覽機能，桃園市政府向交通部觀光署爭取「桃園市大棟山風景特定區大湖之森自然步道周邊環境優化工程」，總經費3000萬元，已於今（114）年9月30日如期竣工，預計於11月底開放，為大棟山首條全新步道。桃園電子報 ・ 10 小時前
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼
東森深度周報／「沒錢只好出國玩」成真 體檢國旅 到底貴什麼EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 11 小時前
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
總統賴清德喊話國旅要加油，被點到的墾丁到底有沒有太貴，墾丁業者跳出來回應，應該注重價值而不是價格，實際在地了解旅客選擇墾丁遊玩，跟日本沖繩比一比，沖繩除了食宿較便宜，但如果加上機票，整體而言交通費還是墾丁較划算，今年10月連假多，墾丁的觀光人數更是比去年同期成長近54％。TVBS新聞網 ・ 1 天前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平溪線停駛至「明年1/30」 台鐵：估影響3萬人次
台鐵平溪線受到日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵也宣布平溪線到明年1月30日前全區間停駛。目前改由公路接駁，在瑞芳到菁桐之間，折返行駛。有民眾直言旅遊計畫因交通受到影響，業...華視 ・ 1 天前
成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情
記者鄭錦晴／台東報導 東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動…中華日報 ・ 1 天前
千萬刷手現身！ITF國際旅展首日 狂買3千張住宿券
全台最大規模的「ITF台北國際旅展」今天（11/7）至11月10日登場，台灣觀光協會表示，首日入場達6.3萬人次，較去年成長8.87％，買氣搶搶滾，其中老爺酒店集團更出現「千萬刷手」，一次買了3000張住宿券。太報 ・ 1 天前
串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放
（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園觀旅局今天表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園龜山區至新北樹林區、全長約1.4公里，銜接至環台北天際線，預計11月底開放。中央社 ・ 7 小時前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 1 天前
初秋時節正好遊 500人齊聚十八羅漢山 騎遊茂林享受山城之美
記者鄭伯勝／高雄報導 秋意漸濃，天氣轉涼，正是南部最適合騎乘自行車出遊的時節。交通部…中華日報 ・ 3 小時前
雙11住房大戰開打！義大皇家推三大快閃專案 跨年煙火房、親子住房組合最受矚目
【記者 王苡蘋／高雄 報導】雙11不只電商搶客，飯店業也加入戰局。高雄義大皇家酒店自11月11日起祭出限時10台灣好報 ・ 1 天前
越南網紅踩線台中 直飛航班帶動觀光熱
記者徐義雄／台中報導 台中市政府觀旅局布局東南亞旅遊市場，越南直飛航班日增，強化台中…中華日報 ・ 2 小時前
星宇香港返台航班系統異常延誤 旅客滯留當地一晚今返台
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導星宇航空昨（8）日一班往返香港–台北的航班再起飛前出現異常而延誤，旅客因此滯留當地一晚。星宇航空表示，為確...FTNN新聞網 ・ 3 小時前