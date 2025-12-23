南迴鐵路雙軌化目標再推進 台東太平溪新鐵橋今晚軌道切換

南迴鐵路台東太平溪新橋今晚將進行軌道切換。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部鐵道局為推動「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，預計於今(23)日夜間跨至明(24)日凌晨，執行「太平溪橋改建工程」軌道切換作業。受此施工影響，台鐵部分末班班次將採取截短行駛措施，並於知本至台東區間啟動公路接駁機制，提醒夜歸旅客及接機親友多加留意行程規劃。

台鐵公司表示，今晚由新左營開往台東的327次新自強號，行駛至知本站後即終止鐵路運輸。原定前往台東站的旅客，須在知本站換乘由台鐵安排的公路接駁車前往目的地。為確保旅客接駁順暢，台鐵已於相關車站張貼公告，並增派值班人員協助引導旅客轉乘，預計接駁作業將持續至深夜末班車進站為止。

本次施工範圍主要針對跨越太平溪之鐵路橋樑進行結構改建，是花東鐵路雙軌化工程中提升行車穩定度與防洪等級的關鍵項目。由於軌道切換作業需在非營運時段爭分奪秒進行，台鐵選擇於旅次較少的深夜時段施作，以期將對通勤族的影響降至最低。

花東地區鐵路雙軌電氣化計畫為花蓮至知本站間約112.6公里之單軌路線進行雙軌化工程，其中台東到知本站間預計於2027年10月通車，太平溪橋配合縣政府的整治計畫，將舊單軌橋改建為2座單軌預力U型梁橋，全長約245公尺；因應近來極端氣候對環境造成之影響，新橋加高、跨距加長，新橋完工後，會拆掉舊橋重建，完成雙軌化。

此橋採用預力梁吊裝工法，單支預力梁重達239噸，由於橋上方有台電高壓電，又緊臨既有軌道距離僅1.8公尺，加上位於太平溪河道區，除施工空間不足、施工風險高，也常受天候影響中斷施工，但施工單位排除萬難進行。

