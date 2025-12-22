南部也傳亂噴煙、隨機攻擊？ 警到場確認：當街發酒瘋

21號凌晨兩點多，突然路面煙霧瀰漫，地上仍殘留著白色粉末，路邊反光鏡被敲打變形，機車後視鏡也遭到破壞。（圖／TVBS）

高雄鳳山一處巷子內，21號凌晨兩點多，突然路面煙霧瀰漫，還傳出連續敲打聲，一度嚇壞附近住戶趕緊報案，而警方到場才發現，原來男子住在附近，由於發酒瘋，才會當街亂噴滅火器，還拿著棍棒沿街敲打，隨後也立刻被帶回警局保護管束。

當晚的恐怖過程發生在高雄鳳山五甲保泰路旁的巷弄內。根據現場勘查，地上仍殘留著白色粉末，路邊反光鏡被敲打變形，機車後視鏡也遭到破壞。經調查了解，這名住在附近的22歲陳姓男子，當天稍早已與友人餐敘並飲酒，回到家後疑似想外出續攤，卻因酒品不佳在街上失控，引發一連串騷動。

這名住在附近的22歲陳姓男子，當天稍早已與友人餐敘並飲酒，卻因酒品不佳在街上失控，引發一連串騷動。（圖／TVBS）

當警方趕到現場時，陳姓男子已脫掉上衣並試圖反抗，最終被警方強制上銬。男子醉酒狀態下仍不斷抗議：「我現在要穿了，一定要這樣對你嗎？」顯示其意識已受酒精影響。

居民擔心他未來酒後可能再次出現類似行為，因此公布相關畫面提醒大家注意，也希望給當事人一個警惕。（圖／TVBS）

附近一位目擊民眾描述當時情況：「我不知道是什麼東西，就長長的東西，就一直甩呀，我就想說，現在社會有這麼亂嗎。」另一位居民則表示：「這個要關起來這個，這個人太危險了，這個如果不知道被敲到，馬上會死掉耶。」

鳳山警分局五甲副所長陳諺陞表示，員警對該男子施以強制力，並將其帶返警局進行保護管束。由於該男子是附近租客，且這是他第一次有此行為，讓住戶們都感到驚嚇。居民們擔心他未來酒後可能再次出現類似行為，因此公布相關畫面提醒大家注意，也希望給當事人一個警惕。

